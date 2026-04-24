Los 'Next Generation' han dejado ya en Cantabria al menos 825 millones de euros

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, se reúne con el eurodiputado Jonás Fernández para analizar el impacto de los fondos europeos en la comunidad autónoma - PSOE CANTABRIA

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los fondos europeos Next Generation, nacidos en 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus, habían dejado ya, a cierre de 2025, un total de 825 millones de euros en Cantabria, según han dado a conocer este viernes el secretario general del PSOE a nivel regional, Pedro Casares, y el eurodiputado socialista Jonás Fernández.

Casares ha destacado que se trata de "la mayor aportación directa en la historia de la UE" a Cantabria "en un periodo de tiempo tan corto" y han contribuido para lograr "una importante transformación en Cantabria".

También ha reivindicado que el PSOE trabaja por "el futuro de la UE" y, junto a Jonás Fernández, ha denunciado que "el PP en Cantabria calla" mientras los populares europeos quieren "recortar dos instrumentos fundamentales" como son la política agraria común y la política pesquera.

"No estamos dispuestos, no vamos a permitir esto que el Partido Popular aquí calla porque la realidad es que el Partido Popular Europeo es quien está impulsando esos recortes tan sustanciales y eso sería un daño irreparable en el sector primario de nuestra tierra", ha señalado.

Por su parte, Fernández ha puesto en valor también los fondos europeos desplegados en el último periodo y ha señalado a las actuales negociaciones del nuevo período presupuestario europeo en el que ha denunciado que el PP Europeo plantea "un cambio dramático en el diseño y en la implementación y la gestión de los fondos".

En este punto, ha denunciado que los populares europeos pretenden "acabar de desintermediar el trabajo que hacen las entidades regionales" en los programas y un recorte del 20% en la Política Agraria Común (PAC) y un 70% en el fondo pesquero con las consecuencias que, ha advertido, puede tener para comunidades como Cantabria.

"Nos jugamos la capacidad de seguir recibiendo financiación europea a través de la PAC y el fondo pesquero", ha advertido el eurodiputado socialista, que ha hecho un llamamiento a la "implicación" de las instituciones autonómicas para frenar ese nuevo diseño de los programas europeos.

Tras el encuentro, Casares y el eurodiputado han visitado en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) al Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), centro mixto de titularidad compartida entre la Universidad de Cantabria (UC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la empresa Celestia TTI, beneficiarias de fondos europeos en la comunidad autónoma.