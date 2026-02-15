La nieve cierra los puertos de Palombera y Lunada y en nueve tramos se requieren cadenas

Archivo - Varios coches conducen por una carretera cubierta de nieve en Cantabria.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve que ha dejado la borrasca 'Oriana' a su paso por Cantabria mantiene cerrados en el arranque de este domingo los puertos de montaña de Palombera (CA-280) y Lunada (CA-643), y en nueve carreteras de la red autonómica se requiere el uso de cadenas, entre ellos Estacas de Trueba, La Sía y Brañavieja.

En concreto, en Palombera está cerrado el tramo comprendido entre el punto kilométrico 10 y el 34, mientras que en Lunada no se puede circular entre el 8 y el 14,2.

Además, es necesario el uso de cadenas en los siguientes tramos: del 0 al 24 entre Reionasa-Brañavieja (CA-183); del 9 al 14,3 de Vega de Pas-Puerto de las Estacas de Trueba (CA-631); del 6 al 13,1 entre San Pedro del Romeral-Matanela (CA-633); del 0 al 12 entre Matamorosa-Mataporquera (CA-284); del 17 al 34,1 entre Puentenansa-Piedrasluengas (CA-281); del 17 al 25,7 entre Potes-Piedrasluengas (CA-184); del 19 al 23,5 entre Potes-Fuente Dé (CA-185); del 0 al 8,3 entre La Gándara-Puerto de La Sía (CA-665), y del 1 al 21,1 entre Reinosa-Concorte (CA-171).

Asimismo, están cerrados al tráfico el acceso al Collado de Llesba, en la CA-893; el acceso al Mirado de la Fuente del Chivo, en la CA-916, y el kilómetro 0,5 de la CA-700 Riocorvo-Apeadero de Viérnoles.

Por otra parte, hay que tener precaución por la presencia de nieve/hielo en la vía en el tramo del kilómetro 34 al 42 de la CA-280 Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo, en Palombera, según datos de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.