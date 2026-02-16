La nieve mantiene cerrado el puerto de Lunada y se pide precaución en Palombera y Brañavieja

Archivo - Una carretera nevada en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo en Brañavieja.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación en la red de carreteras autonómica ha mejorado a lo largo de este lunes y la nieve únicamente mantiene cerrado el puerto de montaña de Lunada (CA-643).

En concreto, no se puede circular por el tramo comprendido entre el punto kilométrico 8 y el 14,2.

Además, se pide circular con precaución ante la presencia de hielo/nieve en la calzada en los tramos del 10 al 34 entre Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo (CA-280), en el puerto de Palombera, y del 13 al 24 entre Reionasa-Brañavieja (CA-183), en Alto Campoo.

Asimismo, están cerrados al tráfico el acceso al Collado de Llesba, en la CA-893, y el acceso al Mirado de la Fuente del Chivo, en la CA-916, según datos de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.