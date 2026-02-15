Archivo - La nieve mantiene cerrados los puertos de Palombera y Lunada y se pide precaución en nueve tramos.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación en la red de carreteras autonómica ha mejorado a lo largo de este domingo, aunque la nieve que ha caído ayer mantiene cerrados los puertos de Palombera y Lunada.

Además, ya no se precisan cadenas en los nueve tramos que las requerían esta mañana, pero se pide circular con precaución ante la presencia de hielo/nieve en la calzada.

En concreto, en Palombera está cerrado el tramo comprendido entre el punto kilométrico 10 y el 34, mientras que en Lunada no se puede circular entre el 8 y el 14,2.

Además, se pide precaución en los siguientes tramos: del 13 al 24 entre Reionasa-Brañavieja (CA-183); del 9 al 14,3 de Vega de Pas-Puerto de las Estacas de Trueba (CA-631); del 6 al 13,1 entre San Pedro del Romeral-Matanela (CA-633); del 0 al 12 entre Matamorosa-Mataporquera (CA-284); del 17 al 34,1 entre Puentenansa-Piedrasluengas (CA-281); del 17 al 25,7 entre Potes-Piedrasluengas (CA-184); del 0 al 8,3 entre La Gándara-Puerto de La Sía (CA-665); del 1 al 21,1 entre Reinosa-Concorte (CA-171), y 34 al 42 entre Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo (CA-280).

Asimismo, están cerrados al tráfico el acceso al Collado de Llesba, en la CA-893, y el acceso al Mirado de la Fuente del Chivo, en la CA-916, según datos de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.