La nieve obliga a usar cadenas en los puertos de Lunada y Piedrasluengas

SANTANDER 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas y el hielo formado en las carreteras obliga este jueves, día de Navidad, a usar cadenas en dos puertos de la red regional.

En el de Lunada, en la carretera autonómica CA-643, de San Roque de Riomiera al puerto, entre los puntos kilométricos 8 y 14, y en el de Piedrasluengas, en dos tramos: el de la CA-184 desde Potes (p.k. 18 a 25) y el de la CA-281 desde Puentenansa (p.k. 19 a 34).

Además, también son obligatorias las cadenas en la CA-280 Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo, y están cerrados dos accesos: al Collado de Llesba (CA-893) y al mirador Fuente del Chivo (CA-916), según información de Carreteras de Cantabria, consultada por Europa Press.