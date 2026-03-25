Ningún incendio forestal activo y seis controlados

Archivo - Cuadrillas de incendios forestales - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha iniciado la mañana del miércoles sin ningún incendio forestal activo de los 25 que se produjeron el día anterior, si bien hay seis que están en situación de controlados.

Se localizan en los municipios Ramales de la Victoria, Guriezo, Anievas, Molledo, Ruente y Cabuérniga, según la última información ofrecida por el Gobierno regional.

A partir del mediodía se espera un cambio en las condiciones meteorológicas y entrada de vientos de componente norte que reducen el riesgo por incendios forestales a niveles "bajos y muy bajos", por lo que durante el día de hoy se "revaluará" la situación del operativo de extinción, según ha informado el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio.