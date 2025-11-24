SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los niños nacidos desde 2017 serán los primeros en cruzar el renovado Puente de los Ingleses de Astillero, un icono que durante toda su vida han conocido cerrado.

Se trata de un gesto simbólico del Ayuntamiento para celebrar la próxima apertura del cargadero, cuyo acto oficial de reapertura comunicará próximamente, una vez concluyan los últimos preparativos de la estructura, ha informado este lunes el Consistorio.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, ha destacado que este gesto "es una forma de unir historia y futuro". "Ellos son la generación que nunca pudo cruzar el puente, pero también la que más merece inaugurar esta nueva etapa. Su presencia simboliza todo lo que representa recuperar este espacio: memoria, identidad y esperanza", ha señalado.

"Después de tantos años de trabajo, era importante que la apertura tuviera un significado especial. Queremos que este momento se recuerde siempre", ha señalado.

Los jóvenes nacidos entre 2017 y 2025 -generación que ha crecido viendo el puente cerrado- serán los encargados de protagonizar el momento simbólico del corte de cinta y los primeros pasos sobre la estructura rehabilitada. Una imagen que busca representar el relevo generacional y la continuidad de la historia local.

El Ayuntamiento ha subrayado que esta acción se enmarca en la voluntad de celebrar la recuperación de un símbolo, pero también de hacerlo a través de un homenaje a quienes representan el mañana del municipio.

El Puente de los Ingleses --Bien de Interés Local y pieza fundamental del pasado industrial del municipio-- permanecía cerrado desde 2017 debido a su deterioro. Su recuperación ha supuesto años de trámites, autorizaciones, estudios técnicos y una compleja obra de rehabilitación; un proceso largo que el alcalde ha descrito como "uno de los mayores esfuerzos recientes por devolver a los vecinos un espacio histórico y querido".