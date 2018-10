'No digas nada' de Kike Baliñas gana el concurso del Festival 'Guionizate', que se celebra del 18 al 20

Publicado 11/10/2018 11:29:08 CET

'No digas nada' de Kike Baliñas ha ganado el concurso convocado con motivo del I Festival de Guiones Cinematográficos 'Guionizate', que se celebrará del 18 al 20 de octubre en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander y que incluirá, además de la entrega de éste y otro premio, la proyección de siete cortos y una película y tres charlas-coloquio.

Organizado por How Are You en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación de Realizadores de Cantabria ACUCA, el certamen ha recibido un total de 35 guiones, de entre los que el jurado ha seleccionado por unanimidad el escrito por este joven cántabro.

El guión narra una historia de "cierto realismo mágico" y tiene "mucha fuerza visual", que a partir de ahora será producido para que pueda ser visto dentro de un año, ya que la idea de este concurso es que el texto ganador "pase del papel a la pantalla".

El fallo del concurso ha sido dado a conocer este jueves por Tasio Fernández, de How Are You Publicidad, y Vicente Vega, realizador y presidente de ACUCA, en una rueda de prensa que han ofrecido junto a la concejala de Cultura, Miriam Díaz, para presentar el Festival, durante el cual también se otorgará el premio de honor al mejor guión original de cine 2018.

Otorgado en este caso por el comité organizador ha recaído en 'Handia'. Los cuatro coguionistas de este film -Jon Garaño, Aitor Arregui, Jose Mari Goenaga y Andonio de Carlos- recibieron el Goya al mejor guión original 2018.

La entrega de premios tendrá lugar el sábado 20, última jornada del Festival, a las 19.30 horas, y media hora después se proyectará la película 'En línea', el primer proyecto colaborativo en Cantabria que aborda todas las fases en la producción de un largometraje, desde el guión hasta la exhibición.

El guión y la dirección han corrido a cargo de Esther Estévez, Javier Lavín, Kike Baliñas, Nacho Sánchez y Adrián Hevia, en tanto que la producción ha recaído en ACUCA.

El Festival arrancará el jueves 18 con la proyección, a partir de las 19.45 horas, de los cortometrajes 'Oxitocina', 'Tu p*** banco', 'Homónimos Anónimos' y 'Le vivre ensemble', de José Luis Santos, crítico y comentarista de cine, que ha realizado un total de nueve cortos -con 'Le vivre ensemble' ha logrado 22 premios, tres de ellos internacionales- y que ofrecerá una charla a continuación.

El viernes, día 19, de 18 a 19.30 horas, habrá otro coloquio, de Vicente Vega, bajo el lema 'Cine, guión y emociones', tras el cual se proyectarán tres cortometrajes del joven cántabro Nacho Solana: 'Namnala', 'Intercambios' y 'La Jaula'.

A continuación, este director disertará junto al escritor y periodista Marcos Díez sobre 'El guionista que no quiere dirigir y el director que no quiere escribir'.

El jurado de este I Festival está integrado, además de por Vicente Vega y Marcos Diez, por Rodolfo Montero, productor, director y guionista; y Guillermo Balbona, redactor jefe de cultura de El Diario Montañés y crítico.

CANTERA

La idea de celebrar esta cita y el concurso de guiones obedece a que en Cantabria hay una "cantera importante" de guionistas, directores y realizadores, según ha destacado la concejala de Cultura.

En este sentido, Tasio Fernández ha subrayado que el nivel de los guiones presentados al certamen ha sido "bastante bueno", mientras que Vicente Vega ha recalcado que el objetivo de esta iniciativa es "fortalecer" al sector cinematográfico en la región y "hacer surgir talentos", que son "abundantes" en Cantabria.