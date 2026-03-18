Noche cálida en varios puntos de Cantabria, con Castro Urdiales y la zona del aeropuerto a más de 20ºC

Archivo - Castro Urdiales - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria han registrado una noche cálida, con Castro Urdiales y la zona del aeropuerto Seve Ballesteros, en Camargo, a más de 20 grados, entre las más altas del país en lo que va de jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, el municipio castreño ocupa el cuarto lugar del ranking nacional al haber llegado a los 20,5 grados poco antes de las dos de la madrugada, según datos actualizados de la AEMET hasta las 10.22 horas.

Y el aeropuerto 'Seve Ballesteros' se encuentra en la octava posición tras haber registrado 20,2ºC poco antes de las 5.00 horas.

Fuera ya del ranking nacional, pero con temperaturas próximas a los 20ºC, figuran Santander, con 19,9 grados, y Sierrapando, en Torrelavega, con 19,2ºC.

En el otro lado, figura Valderredible, que ha amanecido con temperaturas bajo cero. Concretamente, en Cubillo del Ebro se llegó a los -0,8ºC y en la capital del municipio, Polientes, a los -0,5ºC.

Otros puntos como Tama, en Cillorigo de Liébana, o Reinosa se han despertado con 3ºC y 3,2ºC, respectivamente.