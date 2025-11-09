'La Noche es Joven' pone en marcha esta semana su nueva edición de otoño con cerca de 60 talleres y juegos urbanos

Archivo - Talleres de la última edición de La Noche es Joven.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal de ocio alternativo y saludable 'La Noche es Joven' regresa esta semana con una nueva edición de otoño, que se prolongará entre el 14 de noviembre y el 20 de diciembre, y que incluye cerca de 60 talleres y juegos urbanos con propuestas renovadas y diversidad temática.

Como es habitual en las ediciones de noviembre y diciembre, los viernes estarán dedicados a estos talleres y juegos urbanos, entre los que destacan los juegos de escape o el rogBowl.

En el apartado de eventos, se refuerza la oferta de cine Premium, con dos películas de estreno en las salas más modernas, y regresa 'La Mansión de las Sensaciones', uno de los eventos más originales del programa, donde los participantes recorren distintas estancias del Palacio de La Magdalena con actuaciones artísticas y experiencias sorprendentes.

La programación incluye también una nueva edición de 'La Noche de Museos', en la que varios espacios culturales de la ciudad abrirán sus puertas fuera del horario habitual para ofrecer visitas diferentes y atractivas al público joven.

Otro de los momentos más esperados será el musical del Club Atalaya, una producción colectiva en la que participan cerca de un centenar de jóvenes, consolidándose como una de las actividades más multitudinarias del programa.

Además, el calendario se completa con dos fines de semana temáticos, como 'El Festival de Juegos de Mesa Minas Tirith', que ofrecerá dos noches de diversión y convivencia en las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones; o las finales del concurso musical Santander Joven, en las que seis formaciones locales, previamente seleccionadas por un jurado, interpretarán sus mejores temas en dos noches de conciertos.

El programa se desarrollará en instalaciones municipales y culturales de la ciudad, como el Palacio de La Magdalena, el Palacio de Congresos, el MAS o Tabacalera, además de otros espacios públicos y privados que colaboran en la iniciativa.

Los interesados pueden ampliar información y formalizar las inscripciones para las actividades que así lo requieran a través de la web www.juventudsantander.es.

El programa cuenta ahora con nuevo perfil en Instagram (@lanoche_esjovensdr) para reforzar su presencia en redes y adaptarse a una generación cada vez más activa en el entorno virtual.

OCIO SALUDABLE

De esta forma, los jóvenes podrán disfrutar de una programación "atractiva, variada y repleta de novedades, en la que se apuesta por el talento local y el disfrute responsable del tiempo libre".

Así lo ha resaltado en nota de prensa la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha destacado la "excelente" acogida que tuvo la edición de verano y ha animado a los jóvenes a seguir participando en este programa que ofrece "alternativas de ocio no consumista, accesibles a todos, y en las que además pueden conocer gente nueva y compartir experiencias únicas".

'La Noche es Joven' ha sido reconocido por el Instituto de la Juventud (INJUVE) como proyecto de buenas prácticas a nivel nacional, y por el Instituto Europeo de Innovación en Políticas Públicas, que lo seleccionó como finalista en sus premios internacionales por su compromiso con los jóvenes y la cohesión social.