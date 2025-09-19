Noja acoge este fin de semana la Feria de Maquetas de Coches con la novedad de una ruta de coches

Noja acoge este fin de semana la Feria de Maquetas de Coches - AYUNTAMIENTO DE NOJA

NOJA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pabellón del CEIP Palacio de Noja acogerá este sábado y domingo, 20 y 21 de septiembre, la Feria de Maquetas de Coches, una cita que reunirá a aficionados al motor en un ambiente lúdico, familiar y solidario, que incluye como novedad una ruta de coches hasta la plaza con exhibición de car audio.

Según ha informado el Ayuntamiento, el evento tendrá como eje principal un concurso-exposición de maquetas de coches, motos, camiones y maquinaria industrial y agrícola, al que se suman múltiples actividades pensadas para el disfrute del público.

Entre ellas se incluyen una exposición de coches y motos reales, un simulador de conducción, nuestras de ropa, cascos y complementos relacionados con el motor, stands de venta de maquetas, miniaturas, camisetas y otros artículos.

La solidaridad será también protagonista puesto que la inscripción se realizará mediante la entrega de comida no perecedera, que se recogerá durante todo el fin de semana para fines sociales.

Por su parte, los niños dispondrán de un espacio propio con talleres en los que podrán crear un diorama, pintar figuras y realizar manualidades vinculadas al mundo del motor.

La principal novedad de esta edición tendrá lugar el sábado por la tarde, cuando se celebrará una ruta de coches hasta la plaza con exhibición de car audio.

Además, durante todo el fin de semana se habilitará una urna de votación popular para que los visitantes puedan elegir sus maquetas favoritas.

El Ayuntamiento de Noja invita a vecinos y visitantes a disfrutar de este evento que combina motor, ocio familiar y solidaridad, "consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario local".