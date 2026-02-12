Noja inicia la rehabilitación integral de la Casa de Flora y la Casa de Invitados del Palacio de Albaicín - AYUNTAMIENTO DE NOJA

NOJA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Noja ha iniciado en las últimas semanas las obras de rehabilitación de la Casa de Flora y la Casa de Invitados, dos edificaciones situadas en el jardín del Palacio de Albaicín, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Esta actuación supone uno de los proyectos más relevantes y ambiciosos del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio, tanto por su alcance como por su inversión, ha informado este jueves el Ayuntamiento, que ha señalado que, con esta intervención, culmina prácticamente el grueso de las actuaciones contempladas en su Plan de Sostenibilidad Turística.

La actuación permitirá "devolver el esplendor" a estos dos inmuebles colindantes al palacio al resolver las graves deficiencias detectadas y adecuarlos al nivel arquitectónico y patrimonial de la casona de estilo neomontañés que preside la emblemática parcela municipal.

El proyecto contempla la restauración de fachadas y cubiertas, la rehabilitación integral de los espacios interiores y la renovación completa de instalaciones obsoletas, incluyendo electricidad, climatización, calefacción, saneamiento, voz y datos y sistemas contraincendios, con el objetivo de adaptar ambos edificios para acoger actividades formativas y culturales en condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad.

En la Casa de Flora eliminarán elementos impropios añadidos con posterioridad, como las estructuras anexas de baños que no respetaban la estética propia de un BIC. Asimismo, se restablecerán los patios originales y se suprimirán tabiques interiores para generar un espacio más diáfano y versátil, garantizando además la accesibilidad universal. También se renovará la cubierta, parte de la cual sufrió desprendimientos años atrás, y se habilitarán nuevos aseos adaptados a la normativa vigente en materia de patrimonio protegido.

Por su parte, en la Casa de Invitados se actuará de manera prioritaria sobre la estructura de la cubierta, cuya actual armadura de madera presenta inestabilidad, ejecutando una nueva bajo cubierta que garantice la seguridad y estabilidad del inmueble.

Además, se resolverán los problemas estructurales detectados y se llevará a cabo un tratamiento específico contra las termitas para asegurar la conservación futura del edificio.

En ambas edificaciones se ejecutará una nueva red horizontal de saneamiento y su correspondiente acometida al sistema público municipal.

Aunque inicialmente se contemplaba una restauración integral del Palacio de Albaicín junto con mejoras en sus instalaciones anexas, el Ayuntamiento decidió priorizar la intervención en la Casa de Flora y la Casa de Invitados tras constatar, a través del plan director encargado, la urgencia de actuar en estos inmuebles.

Para llevar a cabo las obras, el Consistorio ha solicitado y obtenido los permisos pertinentes de la Dirección General de Patrimonio.

La alcaldesa de Noja, Mireia Maza, ha destacado la importancia de esta actuación porque supone "saldar una deuda pendiente con nuestro patrimonio histórico y con los vecinos de Noja".

Asimismo, ha subrayado que este proyecto no solo garantiza la conservación de dos edificios emblemáticos del entorno del Palacio de Albaicín, sino que "los prepara para convertirse en espacios vivos, al servicio de la cultura, la formación y la actividad turística sostenible".