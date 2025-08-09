Novales celebra los Limones Solidarios con Goyo Jiménez como embajador y el objetivo de recaudar más de 30.000 euros - GOBIERNO DE CANTABRIA

ALFOZ DE LLOREDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Novales, en el municipio cántabro de Alfoz de Lloredo, celebra este sábado la XIV edición de la fiesta de los Limones Solidarios que ha comenzado con el nombramiento como embajador del evento al cómico Goyo Jiménez que, a su vez, ha sido el encargado de dar el chupinazo.

Esta fiesta cuenta con una amplia variedad de actividades con el objetivo de recaudar fondos que irán destinados a sufragar los gastos de personas que ayuden a los mayores del municipio, así como a la adquisición de sillas de ruedas y otros elementos que favorezcan el bienestar de las personas dependientes.

En la anterior edición logró reunir 30.000 euros y el objetivo de esta nueva es superar esa cifra. Para ello, los vecinos han donado más de cuatro toneladas de limones, con las que habitualmente se hace agua de limón y varios derivados de este cítrico, con el que ya se trabaja para conseguir la Indicación Geográfica Protegida.

Los actos programados para hoy incluyen la instalación de una carpa con diferentes puestos para degustar productos y bebidas; actividades para los más pequeños como el ya tradicional 'Masterchef Junior', a cargo de los cocineros Tere Bárcena y Javier Puertas, y ludoteca, además de la posibilidad de degustar pasteles, comprar limones, tomar cócteles y combinados.

Tras la recepción oficial y nombramiento del embajador en el salón de plenos del Ayuntamiento, se ha procedido al tradicional chupinazo, a cargo del propio Goyo Jiménez, que, posteriormente, ha nombrado 'Limonero Solidario 2025' al periodista de la comarca Marcelo Puente.

Al evento han acudido los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que han escenificado el apoyo del Gobierno de Cantabria a esta fiesta de la que iniciará el expediente para su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional, título que, en caso de ser concedido, podría ostentar ya en la edición de 2026.

Los consejeros han coincidido en destacar esta iniciativa del Ayuntamiento y su carácter solidario, que ya se ha convertido en una "cita ineludible del verano en Cantabria".

Además, han hecho hincapié en que "lo que la hace especial es que llega a mucha gente: empresas, vecinos e instituciones", y han animado a los organizadores a seguir manteniendo "la misma ilusión".

Por su parte, el alcalde, Enrique Bretones, ha agradecido al Ejecutivo su apoyo para que este evento de carácter solidario se pueda celebrar cada año, y contribuir así a impulsar la contratación de personas desempleadas en el municipio, adquirir material médico para los enfermos que lo necesiten y ayudar a familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Entre los asistentes se han encontrado también la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la directora de Cantur, Inés Mier, entre otros, ha informado el Gobierno.