La nueva campaña de promoción del comercio local Lototorrelavega repartirá más de 7.000 euros en premios

Cartel - CÁMARA DE COMERCIO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Torrelavega, con la colaboración de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, ha puesto en marcha la campaña de promoción del comercio local 'Lototorrelavega: lo que sueñas, Lototorrelavega te lo acerca', que repartirá más de 7.000 euros en premios.

La campaña, que se ha presentado oficialmente este miércoles, se desarrollará hasta el 18 de julio, coincidiendo su resolución con el sorteo de la Lotería Nacional de ese mismo día.

Durante este periodo, los comercios adheridos entregarán a sus clientes boletos promocionales numerados, que permitirán optar a distintos premios en forma de vales de compra.

Con esta acción, las entidades impulsoras buscan generar movimiento en las calles, incentivar el consumo de proximidad y devolver los premios directamente al tejido comercial de Torrelavega, ya que todos los vales deberán canjearse exclusivamente en los establecimientos participantes.

Los comercios interesados en participar deben adherirse desde el 10 hasta el 17 de junio, ambos inclusive. La inscripción podrá realizarse a través de la página web habilitada para la campaña, por vía telefónica o de forma presencial en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torrelavega.

Podrán sumarse aquellos establecimientos físicos abiertos al público en el municipio que formalicen su inscripción dentro del plazo establecido. Cada participante recibirá un único taco de 300 papeletas numeradas para distribuir entre sus clientes.

Los boletos se confrontarán con los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional del 18 de julio de 2026, por lo que los clientes deberán conservar el boleto original en buen estado para poder acreditar su condición de ganadores en caso de resultar premiados.

Podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 años que obtengan un boleto promocional mediante sus compras en cualquiera de los establecimientos adheridos.

La campaña contempla un primer premio de 1.000 euros en vales de compra para la papeleta cuya numeración coincida con el primer premio de la Lotería Nacional, y un segundo premio de 750 euros para la papeleta que coincida con el segundo premio. Además, se entregarán nueve premios de 100 euros para los boletos cuyas cuatro últimas cifras coincidan con las cuatro últimas cifras del primer premio, y noventa premios de 50 euros para aquellos cuyas tres últimas cifras coincidan con las tres últimas cifras del primer premio.

El presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, ha destacado que Lototorrelavega "nace con una idea muy sencilla: premiar a quienes compran en Torrelavega y, al mismo tiempo, reforzar a los comercios que cada día mantienen viva la ciudad". En este sentido, ha subrayado que "el comercio local necesita campañas cercanas, fáciles de entender y capaces de generar ilusión tanto en los establecimientos como en los clientes", ha informado la entidad cameral.