Nueva Ciudad y Duález celebran sus fiestas este fin de semana - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos de Torrelavega, Patricia Portilla, ha presentado este jueves la programación de las fiestas de San Pablo en Nueva Ciudad, que comenzaron el día 23 y se prolongarán hasta el 29 de junio, y San Pelayo, en Duález, desde este viernes 26 al domingo 28, que incluyen un amplio programa de actividades culturales, musicales, deportivas y de ocio dirigidas a todos los públicos.

Portilla ha reconocido el esfuerzo de las comisiones de fiestas y de las asociaciones vecinales que hacen posible estas celebraciones, así como la colaboración de todas las personas, colectivos y patrocinadores que contribuyen a mantener vivas unas fiestas "profundamente arraigadas" en ambos barrios.

"Las fiestas de nuestros barrios son un magnífico ejemplo de participación vecinal y convivencia. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer el enorme trabajo que realizan las comisiones organizadoras e invitar a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de una programación pensada para todas las edades", ha señalado.

Las fiestas de San Pablo comenzaron este martes con una exposición de artesanos de la madera que se podrá visitar hasta el día 27 en el Centro de Mayores de Nueva Ciudad, y continuarán hasta el lunes 29 de junio con una intensa programación.

El viernes 26 tendrán lugar el concurso de parchís, actividades infantiles, el concierto de Toño Quevedo y una macroespectáculo a cargo de Titanium Show. A las 21.00 horas la Asociación Cultural Nueva Ciudad (antigua comisión de fiestas) leerá el pregón.

El sábado se celebrarán concursos de ollas ferroviarias y tortillas, cabezudos, el Bingo Compremio organizado por la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad (en la plaza Mauro Muriedas a las 20.15 horas), romería y música a cargo del DJ, entre otras actividades.

El domingo 28 continuará la programación con juegos infantiles, concurso de flor, títeres, chocolatada gratuita y la actuación de la Gran Nogara.

Las fiestas concluirán el lunes 29 con hinchables, misa y procesión en honor a San Pablo, actuación de la Banda Municipal de Música y degustación de vino español amenizado por el Grupo de Danzas San Pablo.

Por su parte, Duález celebra desde este viernes sus tradicionales fiestas de San Pelayo. La jornada comenzará con el chupinazo, seguido de la procesión y la misa en honor al patrón; también habrá cabezudos, juegos infantiles y una gran chocolatada.

El sábado continuará la programación con el concurso de flor, cabezudos, parrillada y el concierto Duález Rock '26, que reunirá sobre el escenario a Gato Ventura, Extremo, Yahoraqué y DJ Basati.

Las fiestas finalizarán el domingo con una sesión vermú amenizada por David Argos y Reme Muñoz, una paellada popular, hinchables y una fiesta de la espuma.

Portilla ha reiterado la invitación a disfrutar de ambas celebraciones, destacando que las fiestas de los barrios "forman parte de la identidad de Torrelavega y contribuyen a dinamizar la vida social, cultural y comercial del municipio".