Nueva jornada de calor en Cantabria, que alcanza los 32 grados

Archivo - Paisaje de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 24 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha vuelto a vivir una jornada calurosa, donde este domingo ha llegado a alcanzar los 32,1 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, este valor lo ha anotado Tama (Cillorigo de Liébana) pasadas las 16.00 horas, después de pasar una noche tropical por encima de los 20 grados.

Con ello, esta localidad lebaniega está en lo más alto del ranking de los lugares donde más ha subido el mercurio de los termómetros en la región, a tan solo tres grados de las diez máximas nacionales, cuya lista cierra Oropesa (Toledo) con 35,3ºC y lidera Montoro (Córdoba) con 37,8ºC.

A nivel regional, han destacado también los 31,6ºC que ha registrado Polientes y los 31,3ºC de Cubillo de Ebro, ambos en Valderredible, así como los 30,8ºC de Ramales de la Victoria y los 30,7ºC de Bárcena Mayor (Los Tojos).

Mientras, otros puntos han tenido unas temperaturas más bajas como el aeropuerto Seve Ballesteros que ha anotado 25,1ºC, a pesar de que a las 9.00 horas ya marcaba 21ºC.

Toda Cantabria, a excepción del sur, estará este lunes 25 en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 grados centígrados, desde las 14.00 a las 20.00 horas.

La comunidad enlaza así varios días de calor, que alcanzaron su máximo el pasado viernes cuando se registraron valores de casi 37ºC, récord para un mes de mayo.