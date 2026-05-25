Nueva noche tropical en Cantabria, con Castro Urdiales a 27,7 grados

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SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha vivido una nueva noche tropical en la que el mercurio de los termómetros se ha disparado hasta los 27,7 grados centígrados, como es el caso de Castro Urdiales, marca con la que ha entrado en la lista de los lugares españoles donde más calor ha hecho anoche en el cuarto lugar.

Y es que el municipio castreño ha anotado a las 4.00 de la madrugada esos valores a tan solo dos grados de la máxima nacional, 29,2ºC, registrada en Irún a las 3.10 horas.

Y el calor ya se ha sentido a primeras horas de este lunes en la región, que está en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas. Así, a las 6.40 horas, San Felices de Buelna ya contaba con 25,6ºC; Santillana del Mar con 24,9ºC a las 7.20; Santander con 24,8ºC poco después de las 8.00 de la mañana, y Torrelavega con 26,4ºC a las 8.30.

Toda Cantabria, a excepción del sur, estará este lunes en aviso amarillo por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 grados centígrados.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en Liébana, el litoral, el centro y el valle de Villaverde desde las 14.00 a las 20.00 horas.