La nueva Oficina de Atención al Ciudadano del servicio de limpieza de Santander ya está en marcha

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, inaugura la nueva Oficina de Atención al Ciudadano del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva Oficina de Atención al Ciudadano del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos ha abierto sus puertas este lunes.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que este espacio está concebido para acercar este servicio a los vecinos y facilitar una atención "directa, personalizada y eficaz" durante la implantación del nuevo contrato y a lo largo de toda su vigencia.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha visitado la oficina, ha destacado que la apertura de estas instalaciones representa "una nueva forma de entender un servicio público esencial, basada en la cercanía, la escucha activa y la capacidad de ofrecer respuestas rápidas a las necesidades de los ciudadanos".

Igual ha recordado que la modernización del servicio de limpieza supone una inversión de más de 230 millones de euros durante los próximos diez años y permitirá renovar por completo los medios materiales, incorporar nuevas tecnologías, mejorar las frecuencias de limpieza y ofrecer una atención mucho más cercana y eficaz a los vecinos.

La nueva oficina está situada en la Plaza de la Leña número 1, esquina con la calle Cervantes, y prestará servicio de lunes a viernes en horario de 8.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

El espacio contará con dos personas de atención al público por la mañana y una por la tarde, cuya función será informar, resolver dudas y canalizar de forma directa las necesidades que planteen los vecinos.

Desde estas instalaciones se gestionarán las incidencias comunicadas por la ciudadanía, las consultas y solicitudes de información, la tramitación de reclamaciones y sugerencias, la información institucional sobre el servicio y las campañas de comunicación y sensibilización ambiental.

Además de la atención presencial, los vecinos disponen ya de un teléfono gratuito (900 112 472), un servicio de WhatsApp con el mismo número, el correo electrónico incidenciasutesantander@acciona.com, la página web del servicio y perfiles oficiales en X e Instagram bajo la denominación "Santander con Valor Añadido", con el objetivo de facilitar la comunicación directa y el seguimiento de las incidencias.

La oficina también ofrecerá información sobre las campañas de sensibilización ambiental, el calendario del punto limpio móvil, la implantación del nuevo servicio y el resto de actuaciones previstas durante los próximos meses.

Por otra parte, Igual ha recordado que la apertura de la oficina coincide con la renovación progresiva de cerca de 4.000 contenedores de residuos en toda la ciudad.

El proceso se desarrolla desde este lunes de manera planificada, sustituyendo aproximadamente 200 contenedores cada semana para garantizar la continuidad del servicio y minimizar las molestias a los ciudadanos.