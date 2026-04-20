Nueve efectivos toman posesión en el Parque de Bomberos de Torrelavega y se convocarán otras siete plazas

Toma de posesión de nueve nuevos bomberos en Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nueve efectivos han tomado posesión este lunes para trabajar en el Parque de Bomberos de Torrelavega, que con su incorporación alcanza los 41 integrantes en su plantilla. Además, en los próximos meses se convocarán siete plazas como consecuencia de las jubilaciones del año 2025.

El alcalde, Javier López Estrada; el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega; y el Oficial Técnico del Servicio Contra Incendios, Javier Díez, han asistido al acto de toma de posesión, con el que se refuerza el servicio comarcalizado del parque que atiende a nueve ayuntamientos, además de al propio municipio.

El concejal de Seguridad ha calificado esta incorporación como una "noticia muy positiva" para el parque, ya que estos nuevos efectivos "complementan la plantilla" y permiten mejorar la organización del servicio en los cinco turnos de guardia, en los que se integrarán tanto nuevos bomberos como profesionales que ya venían desempeñando estas funciones de manera interina.

Asimismo, ha subrayado que la consolidación de estas plazas aporta "estabilidad al servicio", al garantizar la permanencia de los efectivos en el parque.

De cara al futuro, Pérez Noriega ha señalado que el objetivo es seguir avanzando en el refuerzo de la plantilla, con la intención de contar con cinco grupos de diez efectivos, completando las plazas que se generen en los próximos meses. En concreto, ha avanzado que se convocarán siete plazas como consecuencia de las jubilaciones del año 2025.

En esta línea, ha reiterado el compromiso municipal de "seguir reponiendo las plazas" para fortalecer los servicios de seguridad tanto en bomberos como en policía.