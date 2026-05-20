Nuevo apoyo total de la plantilla a los paros de Nestlé en La Penilla en el tercer día de negociación del ERE - UGT

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de paros de dos horas en cada turno de trabajo en la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón, en Cantabria, se ha iniciado con el mismo respaldo total de la plantilla que el pasado viernes 15 de mayo en el relevo de mañana (11 a 13 horas), según ha informado el comité de empresa.

El órgano sindical ha valorado "la firme respuesta de la plantilla a un ERE injustificado en una empresa y en una fábrica productiva que genera beneficios económicos" en este segundo día de movilizaciones coincidente con el tercero de la negociación en Barcelona de un expediente de regulación de empleo (ERE) con 49 despidos en la fábrica de La Penilla.

El comité de empresa de Nestlé en La Penilla ha reiterado su rechazo total a los despidos y a los planteamientos iniciales de la compañía de "un ERE sin justificación económica alguna y en una fábrica, donde no disminuye la producción sino todo lo contrario, y que requiere más personal, no despidos".

Los sindicatos de la fábrica cántabra han recordado que hoy y mañana jueves proseguirán los paros de dos horas en cada turno de trabajo y la negociación del ERE y han animado a secundar la manifestación convocada este domingo 24 de mayo, a las 11 horas, entre el campo de fútbol de Sarón hasta la portería de la fábrica de La Penilla.

"Esperamos una respuesta popular masiva a un ERE injusto e injustificado", ha confiado el comité de empresa de la fábrica cántabra de Nestlé, que ha insistido en su petición de una mesa de trabajo sobre la regulación de empleo planteada por la compañía con participación de los sindicatos, los ministerios competentes del Gobierno español y la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria.