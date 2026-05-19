Un centenar de trabajadores de Nestlé protesta en Santander contra el ERE y pide una mesa de trabajo para un acuerdo

Los trabajadores de Nestlé se concentran frente a la Delegación contra el ERE. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de trabajadores de Nestlé de La Penilla (Santa María de Cayón) se han concentrado este martes frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde han cortado la carretera de la calle Calvo Sotelo de Santander durante una hora, en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la multinacional que es "totalmente injustificado".

Bajo dos grandes pancartas y al grito de 'No a los despidos en Nestlé', la plantilla ha hecho sonar sirenas y silbatos en señal de protesta, y el comité ha reclamado la creación de una mesa de trabajo en la que participe el Ministerio de Industria, la Consejería, la empresa y los sindicatos para "poder llegar a un acuerdo", una petición que han trasladado al delegado del Gobierno, Pedro Casares.

En declaraciones a la prensa, previas a ese encuentro, la secretaria del comité, Carolina Margüelles, ha insistido en que el ERE es "totalmente injustificado", ya que Nestlé "tiene beneficios, sigue teniendo grandes ventas", por lo que está "totalmente en contra" de lo que plantea la empresa.

Los representantes sindicales han solicitado "mucha documentación" a la compañía para justificar el ERE porque no lo ven "viable". Sin embargo, han asegurado que, a día de hoy, la empresa no les ha entregado la información requerida ni se ha avanzado "en nada".

"Somos personas, no somos números", ha trasladado la secretaria, que ha subrayado que detrás de esos 49 despidos planteados en la comunidad autónoma "hay 49 familias", y ha insistido a la empresa que "retire sus pretensiones".

Según ha indicado, este miércoles, 20 de mayo, a partir de las 12.00 horas, está prevista una nueva reunión de negociación con la empresa en la que se intentará "reducir al máximo" la cifra de los despidos y que, si finalmente tiene que haber alguno, que las condiciones sean "las mejores posibles".

En este punto, Margüelles ha reiterado que, si no se producen avances con Nestlé, el comité convocará huelga indefinida a partir del 1 de junio.

Finalmente, ha agradecido a la plantilla, formada por unos mil empleados en la región, el seguimiento de los paros convocados estos días.

MANIFESTACIÓN EL DÍA 24 DE SARÓN A LA PENILLA

Por su parte, el vicepresidente del comité de empresa, Pablo Canales, ha manifestado que se sienten "un poco defraudados" porque, ha reiterado, el ERE es "totalmente injustificado".

"Es una empresa que está sana, que tiene muchos beneficios y los trabajadores están muy cabreados y muy decepcionados con Nestlé ahora mismo", ha dicho.

En opinión del vicepresidente del comité, se trata de "un ERE con carácter estructural, organizativo y lo único que buscan son más beneficios".

Así, ha invitado a todos los cántabros a sumarse a la manifestación que está convocada el día 24, a las 11.00 horas, desde el campo de fútbol de Sarón y hasta La Penilla, para "seguir luchando".