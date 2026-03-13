El nuevo jefe de la Guardia Civil promete "atención, dedicación y cercanía" al ciudadano

El coronel Jorge Bodelón toma posesión de su cargo como jefe de la Guardia Civil en Cantabria - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, se ha comprometido durante su toma de posesión, a trabajar "de manera incansable" en beneficio de los ciudadanos de la comunidad autónoma y para que éstos sientan "la presencia, atención, dedicación y cercanía" de la Benemérita y crezca su "sensación subjetiva de seguridad".

Así lo ha afirmado este coruñés de 51 años, guardia civil de cuarta generación, durante el acto oficial de toma de posesión celebrado este viernes en el acuartelamiento de Campogiro y que estado presidido por el teniente general, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Luis del Castillo --que estuvo al frente de la Benemérita en Cantabria entre 2016 y 2021-- y el delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha contado con la asistencia de múltiples autoridades de la comunidad.

Bodelón asume el cargo con "ilusión" y "siendo consciente del enorme reto que supone" y ha señalado que, "con este destino, cumplo mi sueño profesional" al ponerse al frente de una zona de la Guardia Civil, lo que "supone culminar con un proceso de aprendizaje de más de 25 años".

RETOS EN UN DESTINO QUE YA TIENE "BUENOS RESULTADOS"

Además, ha resaltado los "buenos resultados" de su nuevo destino --con unas tasas de delincuencia sensiblemente inferiores a la media-- nacional, si bien ha subrayado que éstos deben ser mucho más que números" ya que, además de prevenir la delincuencia y descubrir a los autores de delitos, resulta "imprescindible" prestar "un servicio de calidad, cercano al ciudadano, conociendo y atendiendo sus problemas y necesidades". Especial referencia ha hecho a colectivos vulnerables, como son las personas mayores y a los menores.

Y en cuanto a los retos, ha reconocido que "son muchos, variados e importantes", entre ellos la de ser capaces de afrontar "por igual" tanto la delincuencia tradicional como el "grave problema" que supone a día de hoy la cibercriminalidad.

Otro reto es "compaginar" la labor que realiza la Guardia Civil en poblaciones de muy diverso tamaño. "Para la Guardia Civil, todos los ciudadanos de Cantabria son igual de importantes y todos tienen el mismo derecho a recibir un servicio público de calidad", ha defendido Bordalón, para lo que ve "indispensable" que todos los actores que forman parte de la seguridad, tanto pública como privada, trabajen de forma "leal y coordinada".

También ha pedido a todos los guardias civiles de la comunidad autónoma su colaboración para poder prestar "el servicio que demanda el ciudadano", apelando a la responsabilidad individual de cada uno de ellos en el desempeño de su trabajo, y les ha prometido ser un mando "comprometido e implicado" y trata de promover el trabajo en equipo.

Por otra parte, ha confiado en establecer una "relación constructiva" con las asociaciones profesionales pues "tienen mucho que aportar" y, por ello, espera poder trabajar "de manera conjunta en beneficio de la Guardia Civil" y de sus agentes.

El coronel Jorge Bodelón, que hasta su nombramiento era jefe de operaciones en la Comandancia de La Coruña, sucede al frente de la Guardia Civil en Cantabria a Antonio Orantos, actual jefe de la Benemérita en Aragón tras su ascenso a general de brigada.

CASARES: "LA SEGURIDAD DE CANTABRIA ESTÁ EN LAS MEJORES MANOS"

Por su parte, el delegado del Gobierno ha elogiado la "profesionalidad, el liderazgo, el sentido del deber y también la humanidad e integridad" de Bodelón y ha afirmado que "la seguridad de Cantabria está en las mejores manos".

Así, le ha deseado "suerte y acierto" en el desempeño de su cargo pues sus "éxitos" serán "los de Cantabria y España" y ha señalado que sus antecesores en el cargo, el ahora teniente general Luis del Castillo y el general Antonio Orantos, le han dejado "una base sólida sobre la que seguir construyendo el futuro" del Cuerpo en la región que "vive uno de los mejores momentos de su historia" como resultado del "compromiso político, de la inversión pública y de una apuesta decidida por reforzar nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En este sentido, ha indicado que desde 2018 se ha impulsado "un proceso sostenido de recuperación y refuerzo de plantillas" que, en el caso de la Guardia Civil en Cantabria ha permitido llegar en 2025 a los 1.290 agentes, el mayor número de efectivos en la región en toda su historia.

Y Del Castillo ha expresado su "plena confianza" en el nuevo jefe de la Guardia Civil y su "absoluta seguridad" de que "va a estar a la altura".

Le ha pedido que ejerza "un liderazgo fundamentado en la disciplina pero también en el ejemplo y en el compromiso con las personas a su cargo". "Un líder no solo ordena, sino que acompaña, escucha y protege", le ha recordado a Bodelón, al que ha instado a "compaginar firmeza con empatía".

Al acto han asistido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia; la vocal del Consejo General del Poder Judicial , María Pilar Jiménez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Arsuaga, y el fiscal superior, Jesús Dacio, entre otros.