Nuevo paro horario total en Nestlé en La Penilla a semana y media de la huelga indefinida

Nuevo paro horario total en la fábrica de Nestlé en La Penilla a semana y media de la huelga indefinida contra el ERE - UGT

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los paros de dos horas en cada turno de trabajo convocados por el comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla han vuelto a ser secundados este jueves por toda la plantilla del turno de mañana y de jornada partida, tal y como ha venido sucediendo desde que se iniciaran el pasado viernes 15 de mayo.

Es el tercer día de paros, coincidentes con los días de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa con 49 despidos en la fábrica cántabra, cuyo comité ha registrado hoy la convocatoria de huelga general indefinida desde el 1 de junio "ante los escasos avances de la negociación"

El comité de empresa de Nestlé en La Penilla ha indicado en un comunicado que los paros horarios se repetirán los días 27 y 28 de mayo, en coincidencia con la quinta y sexta reunión de negociación del ERE, antes de iniciarse la huelga general indefinida el 1 de junio "si la empresa no da marcha atrás en un ERE injustificado e inaceptable en una empresa que gana mucho dinero y en una fábrica productiva y rentable".

El órgano sindical de la fábrica cántabra ha animado a secundar la manifestación convocada este domingo 24 de mayo "en contra del ERE y de los despidos", que partirá a las 11 horas del campo de fútbol de Sarón y concluirá su recorrido en la portería de la planta de La Penilla con la lectura de un manifiesto.