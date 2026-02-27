El nuevo polígono industrial al sur de Morero se denominará Federico Cobo

Archivo - El consejero de Industria, Eduardo Arasti, en una visita la empresa Cisternas Cobo en mayo de 2024 - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Sociedad Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), dependiente de la Consejería de Industria, ha aprobado nombrar al nuevo polígono industrial que se va a desarrollar al sur de Guarnizo Morero como Federico Cobo, consejero delegado de Cisternas Cobo, figura clave en la evolución de la firma familiar "referente" en el transporte de hidrocarburos a nivel internacional y que falleció el pasado mes de diciembre a los 69 años.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha explicado que con esta denominación el Gobierno quiere rendir homenaje "a un gran empresario que representaba la segunda generación al frente de una compañía que ha experimentado un enorme crecimiento en las últimas décadas", pero también es "un reconocimiento a la figura de los empresarios cántabros en general, que con mucho esfuerzo crean empleo, riqueza y desarrollan Cantabria".

Para Buruaga, su legado como empresario que consolidó a Cisternas Cobo como un "referente internacional" en la fabricación y reparación de camiones y semirremolques cisterna para el transporte de hidrocarburos, "un sector altamente competitivo", no puede pasar desapercibido para el sector industrial de Cantabria.

Un sector "al que tanto contribuyó" con una empresa fundada en 1955 y que, desde entonces, ha basado su expansión en la innovación y la especialización, "manteniendo en Cantabria el diseño y la ingeniería de sus productos mientras reforzaba su presencia en el exterior a través de consorcios y acuerdos internacionales", ha destacado.

De hecho, el mercado de Cisternas Cobo abarca actualmente países de los cinco continentes, y especialmente Reino Unido, donde recibió el premio 'Fabricante del Año' en 2021 y 2023. "Este Gobierno está aquí para hablar bien de las empresas, para acompañarlas y atraerlas, no para molestarlas ni espantarlas", ha subrayado la presidenta.

Por su parte, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha explicado que, durante su visita a Cisternas Cobo en mayo de 2024, Federico Cobo le trasladó la posibilidad de desarrollar nuevo suelo industrial en esta zona y, tras estudiarlo en SICAN, "se convierte en realidad".

El polígono, cuyo ámbito se localiza en los municipios de Astillero y Piélagos, se sitúa junto al AIEP de Piélagos-Villaescusa, separado por la S-30 y en las proximidades del ramal de conexión entre la S-10 y la S-30, cuyo último tramo se encuentra en ejecución y atraviesa el Polígono de Morero.

Estas infraestructuras, junto a su proximidad al Puerto de Santander y al aeropuerto, confieren al emplazamiento una ubicación estratégica, según el Gobierno.

Dada su situación geográfica, se trata de un área "de gran potencial" que constituirá un eje logístico-industrial con las áreas existentes.

El espacio se conecta territorialmente con el polígono ya existente y agotado de Morero Guarnizo, cuyas empresas podrán crecer y desarrollarse hacia este nuevo ámbito de expansión.

La superficie propuesta alcanza los 626.173 metros cuadrados, de los que 313.086 tendrán carácter productivo.

En este ámbito también está prevista la instalación de las Fases 2 y 3 del 'Proyecto Altamira-Campus Tecnológico de Cantabria', declarado el 19 de junio de 2025 por el Consejo de Gobierno como Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria.

La Fase 1 se desarrollará en el Proyecto Singular de Interés Regional del Parque Empresarial VIPAR AIEP Piélagos-Villaescusa, actualmente en tramitación. Este proyecto estratégico impulsará el desarrollo económico, tecnológico y social de Cantabria, posicionándola como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa.