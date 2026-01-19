El obispo de Santander llama a orar por los heridos y fallecidos en el accidente ferroviario

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados - Joaquin Corchero - Europa Press

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Santander, Arturo Ros, ha llamado a orar por la pronta recuperación de los heridos en el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), así como por el eterno descanso de los fallecidos y "el consuelo y la esperanza" de sus familiares.

Ros ha señalado en un comunicado que "los accidentes nos interrogan... muchos vivimos una vida llena de prisas y, en medio de la celeridad, tenemos que resituarnos, humanamente no encontramos respuestas", porque "aunque los técnicos puedan descubrir las causas del siniestro, lo que el corazón nos pide no son éstas... sino certezas: la de que Dios nunca nos abandona".

El obispo santanderino ha asegurado que "la distancia no impide que recordemos a quienes ahora ven sus vidas azotadas por tantas incertidumbres y el dolor de la perdida", y añade que pensar en "las distintas ocasiones en que nos servimos del transporte público en nuestros traslados", como lo hicieron al coger el tren de alta velocidad ayer los afectados, "nos puede ayudar a sintonizar con lo que viven estos hermanos nuestros".

"No es sencillo que, incluso aquellos que han experimentado otros accidentes similares, no sumen su indignación ante el sufrimiento de quienes se despidieron esperando un reencuentro y se ven privados por la tragedia", ha expresado.