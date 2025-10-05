La obra teatral 'Los yugoslavos', con Javier Gutiérrez, llega los días 10 y 11 al Palacio de Festivales

Archivo - La obra 'Los yugoslavos' llega al Palacio de Festivales - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral 'Los yugoslavos', con el actor Javier Gutiérrez, llega el viernes 10 de octubre y el sábado 11 al Palacio de Festivales de Cantabria.

Esta producción del Teatro La Abadía, bajo la dirección de Juan Mayorga, tendrá lugar en la sala Pereda, a las 19.30 horas ambos días, con una duración de 90 minutos sin descanso.

Junto a Javier Gutiérrez, completan el elenco de actores Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas.

En 'Los yugoslavos' todo empieza cuando un camarero oye hablar a un cliente y le pide que hable con su esposa. Los personajes protagonistas son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. Ninguno de ellos pisó aquel país que se llamaba Yugoslavia.

El título alude a un lugar donde quizá se reunían personas que tenían en común haber nacido en un lugar que ya no existe.

Según ha informado el Gobierno, las entradas en venta anticipada para esta obra están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, en los días del espectáculo, a las 11.00 horas en taquilla y en la página web, se pondrá a la venta el 10 por ciento del aforo en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.