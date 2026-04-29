Unas obras interrumpirán del 4 al 16 de mayo la circulación de la línea Bilbao-La Asunción entre Mataporquera y Guardo

Archivo - Estación de Mataporquera - ADIF - Archivo

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación entre las estaciones de Mataporquera, en el municipio cántabro de Valdeolea, y Guardo (Palencia) en la línea de ancho métrico Bilbao-La Asunción estará interrumpida del 4 al 16 de mayo, ambos incluidos, por obras.

Por este motivo, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad d elos viajeros, ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales.