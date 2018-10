Obras Públicas invertirá más de 1,7 millones en dragado de puertos

Actualizado 02/03/2018 12:54:08 CET

Los primeros trabajos en algunos puertos, como en los de Santoña o Colindres se iniciarán este mismo lunes, 5 de marzo

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda iniciará el próximo lunes, 5 de marzo, su plan de dragados para este año, que incluirá actuaciones por valor de 1.748.000 euros en los puertos de Santoña, Colindres, Comillas, Suances y San Vicente de la Barquera.

El titular de la Consejería, el regionalista José María Mazón, ha presentado este viernes, en rueda de prensa, los dragados previstos para 2018, que, fundamentalmente, se centran en aquellos puertos que se encuentran en ría, que son los que "más dificultades" presentan por las acumulaciones de arena que se dan a la entrada y a la salida de los mismos.

Las distintas actuaciones presentadas por Mazón para este año, que a su vez pertenecen a un plan cuatrienal 2015-2019, afectan a canales, antecanales, dársenas, antedársenas y barras.

Serán realizadas a través de diferentes mecanismos de draga (succión o cuchara, entre otros), y fundamentalmente se efectuarán entre marzo y septiembre.

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

De los más de 1,7 millones de inversión total en dragados para 2018, 981.000 euros se destinarán al dragado en roca de la canal de acceso al Puerto de San Vicente, una actuación que se llevará a cabo este año y para la que se ha efectuado un contrato específico.

Este proyecto tiene previsto un dragado de 19.000 metros cúbicos, con lo cual, teniendo en cuenta que la limitación ambiental de dragado para la zona es de 20.000 m2, solo se podrá realizar en en el resto del entorno del puerto de San Vicente actuaciones de mantenimiento por los 1.000 m3 restantes.

SANTOÑA

En el puerto de Santoña se llevarán a cabo varias actuaciones de dragado, tanto en el canal como en las dársenas si fuera necesario.

Las del canal comenzarán este lunes y se llevarán a cabo en dos fases temporales, una, con un volumen de 7.500 m3, a partir del lunes, día 5, mientras que la otra, de unos 5.000 m3, se efectuará en septiembre, después de la campaña del bonito.

Concretamente, esta segunda actuación será en la zona del canal situada frente a la Plaza de Toros de la villa.

En las dársenas se prevé el dragado de unos 7.500 m3 pero no comenzará hasta el 20 de abril. En ese mes, también se llevarán a cabo actuaciones de este tipo en la barra de San Carlos, una zona donde no existe limintación ambiental de volumen, aunque no se deberían superar los 40.000 m3 por anualidad presupuestaria.

SUANCES

Las previsiones para el puerto de Suances se estiman en actuaciones de dragado con un volumen previsto de unos 30.000 m3, que se centrarán en la zona de la barra y el antecanal.

En este puerto, los trabajos comenzarán en la segunda quincena de junio y podrían extenderse hasta agosto.

COLINDRES

En el puerto de Colindres, se realizarán también dragados en la dársena, donde comenzarán también el lunes. Se prevé que en esta zona se necesite llegar a los 20.000 m3 de limitación ambiental, con lo que, de ser así, no se podrían realizar actuaciones en el canal de navegación.

Si finalmente hay que actuar en el canal de navegación las actuaciones serán en marzo o septiembre.

COMILLAS

En 2018, la Consejería también prevé realizar actuaciones de dragado en el puerto de Comillas, que a diferencia de los anteriores se sitúa en mar abierto, con un volumen estimado de unos 10.000 m3, de los cuales 7.000 se dedicarán a la antedársena, donde los trabajos comenzarán en junio, y 3.000 a la dársena, si es necesario.

Mazón ha explicado que para las labores de dragado en la dársena habrá que aprovechar las grandes mareas de septiembre dado que los trabajos se ejecutan por medios terrestres.

MÁS DRAGADOS CON MENOR COSTE

En la rueda de prensa, el consejero ha subrayado la importancia de este tipo de actuaciones para los usuarios de los puertos dado que están dirigidas a mantener las dársenas y los canales de navegación con profundidad suficiente para que puedan entrar barcos con cierto calado. "Hay mucha gente expectante", ha subrayado Mazón.

El consejero también ha destacado que el actual plan 2015-2019 prevé un volumen de dragados un 32% superior al anterior, hasta llegar a los casi 500.000 m3, con un 20% menos de coste (3.070.000 euros).

Según ha detallado, este plan cuatrienal, el mayor volumen de dragados se realizará en el puerto de Santoña (183.000 m3), seguido de los de Suances (135.200m3), San Vicente (78.800 m3), Colindres (78.000 m3) y Comillas (10.156m2).

En Cantabria, hay otros dos puertos dependientes del Gobierno regional, como son los de Castro Urdiales y Laredo, donde hay menos problemas de calado debido a que están "bastante volcados al mar".

En la rueda de prensa, Mazón también se ha felicitado de la planificación realizada de los contratos para estas actuaciones, que, según ha dicho, se han realizado con tiempo.