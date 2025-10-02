Las obras del Reina Sofía avanzan según lo previsto y la estructura estará terminada en próximas semanas

Se ha ejecutado un tercio del presupuesto global del proyecto, alrededor de 4,5 millones

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras del centro asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Santander avanzan "al ritmo previsto" y la estructura estará terminada en las próximas semanas.

Así lo ha señalado este jueves en nota de prensa el Ayuntamiento tras la visita de seguimiento que han realizado la alcaldesa, Gema Igual; el director del Museo Nacional Reina Sofía, Manuel Segade; y el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad.

Durante el recorrido, han comprobado la "inminente" finalización de la estructura -pilares, forjados y conexiones a la estructura de muros-, que se encuentra a falta de concluir los dos últimos forjados. Además, ya se ha iniciado la ejecución de otros elementos estructurales del edificio.

La regidora ha destacado que ya se ha ejecutado un tercio del presupuesto global de la obra -alrededor de 4,5 millones de euros- y ha avanzado que en los próximos días se procederá al desmontaje y retirada de las estructuras de estabilización de las fachadas.

"Es una satisfacción comprobar cómo las obras avanzan según los plazos comprometidos y con un ritmo muy positivo. Se trata de un proyecto estratégico que va a situar a nuestra ciudad en el mapa internacional de la cultura contemporánea, reforzando la identidad de Santander como una ciudad dinámica, innovadora y abierta al arte y a la creación", ha subrayado.

Para Igual, este centro no solo va a enriquecer la oferta cultural de Santander, sino que también tendrá "un impacto muy positivo en la vida social y económica" de la ciudad. "Estoy convencida de que atraerá visitantes, investigadores, artistas y agentes culturales, generando nuevas oportunidades y consolidando a nuestra ciudad como un referente cultural en el norte de España", ha añadido.

Ha agradecido el compromiso de las instituciones implicadas -gobiernos de España y de Cantabria y Archivo Lafuente-, "que hacen posible que este proyecto avance con paso firme", y la implicación del director del Museo Reina Sofía cuya presencia en esta visita, -coincidiendo con su participación en un acto cultural en la ciudad-, es "una muestra de la importancia que esta iniciativa tiene para la institución a nivel nacional".

ESPACIO FUNDAMENTAL E INFRAESTRUCTURA PUNTERA

Por su parte, Segade ha valorado el ritmo de las obras y ha destacado que este centro será un espacio "fundamental" para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y generar un diálogo con la sociedad cántabra. "La colaboración institucional está siendo ejemplar y hoy podemos constatar que el proyecto avanza. Cada fase se va cumpliendo para hacer realidad una iniciativa cultural de gran relevancia para Santander y para todo el país", ha expresado.

También Martínez Abad se ha congratulado por el ritmo de ejecución. "Continuamos sobre el cronograma previsto en una infraestructura que va a ser puntera para Santander y para Cantabria", ha afirmado.