Las obras de renovación de los servicios públicos del Parque Manuel Barquín finalizarán en dos meses - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado los trabajos de renovación integral de los aseos del Parque Manuel Barquín, y las instalaciones, que habían permanecido cerradas durante un tiempo, volverán a estar disponibles para el público en dos meses, tras una inversión de 48.000 euros.

El concejal de Obras, José Luis Urraca, ha destacado durante su visita a la obras que esta intervención supone "un paso adelante en la mejora de las condiciones del parque y en la accesibilidad de la ciudad".

En este sentido, ha explicado que los baños tendrán accesibilidad universal, al incorporar "mejoras significativas" en el acceso y el interior. Tanto el aseo masculino como el femenino dispondrán de inodoro accesible, lavabo accesible con espacio para sillas de ruedas, módulo específico para personas ostomizadas y cambiador para bebés.

Urraca ha subrayado que la adaptación para personas ostomizadas permitirá al colectivo realizar sus tareas de higiene "de manera adecuada y digna". Por su parte, la instalación de cambiadores responde al elevado número de familias que visitan el parque.

Entre las mejoras incorporadas también ha destacado un nuevo acceso directo desde el exterior, "más seguro y cómodo", que evita el recorrido por estancias interiores como ocurría anteriormente.

Se habilitará además una rampa accesible para facilitar la entrada a personas con movilidad reducida.

Y los aseos dispondrán de sistema de acceso automatizado mediante lector magnético, compatible con cualquier tarjeta, similar al que funciona ya en la Plaza de La Llama, la Rotonda de los Rotarios y el Boulevard de Campuzano.

Urraca ha indicado que esta actuación se suma a los aseos adaptados para personas ostomizadas que se han abierto recientemente en la Plaza de Abastos y en el aparcamiento de una altura de La Carmencita, "completando así una red estratégica de puntos accesibles en el centro urbano". En este sentido, ha recordado que la Asociación de Pacientes Ostomizados de Cantabria ha reconocido este avance, que permitirá incorporar estos nuevos aseos a la aplicación estatal utilizada por personas ostomizadas para localizar servicios adaptados.

"El equipo de Gobierno ha sido sensible a las necesidades de este colectivo y a la normativa vigente para garantizar la accesibilidad en los espacios públicos", ha afirmado Urraca, quien ha puesto en valor que estas mejoras responden al compromiso municipal de construir "una ciudad para todas y para todos".