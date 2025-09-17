Las obras de saneamiento de La Lechera y avenida Rochefort Sur Mere cortan el tráfico en la zona hasta el día 26

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado las obras de mejora de la red de abastecimiento y saneamiento de La Lechera y la avenida Rochefort Sur Mere, que tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses y supondrán una inversión de 229.580 euros, y que obligarán a cortar el tráfico en la zona desde este miércoles y hasta el día 26.

En concreto, el corte total de tráfico tendrá lugar en el bulevar Ronda Arco Norte, entre la glorieta de pistas de tenis y el cruce con el paseo del Niño.

Además, se mantendrá cerrado el aparcamiento de las piscinas de La Lechera hasta la finalización de las obras debido a la construcción de colectores profundos.

Durante la primera fase, que afecta al Arco Norte, se realizará un corte total durante los primeros 10 días de obra. El Ayuntamiento ofrece alternativas de circulación por el paso de inferior hacia glorieta de Sniace a la A-67; por la calle Bartolomé Suárez entre la glorieta de Aspla y la rotonda de La Inmobiliaria, por el paseo Rochefort y Pablo Garnica.

El tramo final del paseo Rochefort, entre el bar de las piscinas y el Bulevar Ronda, invertirá su sentido de circulación para facilitar el tránsito y giro de vehículos pesados del entorno fabril.

Así lo han comunicado el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Aguas, Pedro Pérez Noriega, que han pedido "disculpas" por las molestias y "comprensión" a los ciudadanos debido a las molestias que estos trabajos puedan suponer.

Han explicado que se trata de una actuación "muy necesaria" que va a dar "solución" a los problemas de saneamiento que tiene la zona y que "mejora" todo el sistema de alcantarillado del entorno.

Así, se renovará la red municipal de alcantarillado de Rochefort para su desvío hacia la red de la calle Lucio Marcos, con nuevas tuberías de PVC, mayor pendiente y capacidad de evacuación. Esta reforma modificará la conexión de evacuación de las redes interiores del edificio en reforma de La Lechera y del de las piscinas municipales.

En cuanto al abastecimiento, se instalarán nuevas tuberías entre la arteria del Arco y el paseo Rochefort, y se conectará con el sistema de regulación de presión. El objetivo es mejorar el abastecimiento al sector de Paseo del Niño, con un ramal de abastecimiento de agua hacia La Lechera.