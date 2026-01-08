Ocho trenes de la conexión entre Santander y la Meseta, afectados ayer por una avería en Alar del Rey

Archivo - Tren Alvia - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una avería en el sistema de electrificación de la vía en Alar del Rey (Palencia) afectó este miércoles, 7 de enero, a ocho trenes de la conexión ferroviaria entre Santander y la Meseta --cuatro de larga distancia y cuatro de media--.

La incidencia en el sistema de electrificación (pantógrafo/catenaria) se produjo a las 11.55 del miércoles y no se solucionó hasta las 22.50 horas.

Para los viajeros de los trenes de media distancia se estableció un plan anternativo de transporte por carretera, mientras que los de larga distancia tuvieron que cambiar de tren para poder salvar la incidencia, según han informado a Europa Press fuentes de Renfe.

Para los de larga distancia la demora media fue de 50 minutos, mientras que para los de media fue de 60.

Además, la incidencia también generó algunos retrasos, de unos 12 minutos, en la línea de cercanías C1 (Santander-Reinosa).