La Oficina del Peregrino de Santander ya cuenta con la Guía del Camino Medieval Lebaniego - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Peregrino de Santander ya cuenta con la Guía del Camino Medieval Lebaniego, elaborada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, junto con la Fundación Camino Lebaniego.

La alcaldesa, Gema Igual, ha recibido en el Ayuntamiento al presidente de la Plataforma del Camino Medieval Lebaniego, Antonio Nicolau, y al vicepresidente, Alfonso Crespo, con quienes ha puesto en valor esta publicación que rescata una de las rutas históricas menos alteradas de la peregrinación hacia Santo Toribio de Liébana y que se puede encontrar en la citada oficina.

Acompañada por el concejal de Turismo, Fran Arias, la regidora ha asegurado que la guía es una "creación maravillosa por el rigor, la minuciosidad y el cariño con que está hecha", y supone el punto de partida para recuperar una vía de peregrinación al Monasterio de Santo Toribio de Liébana durante años olvidada y que coloca a Santander en un puesto destacado como ciudad de peregrinación.

La Fundación ha constatado un aumento de peregrinos durante los últimos meses, y ha anunciado que los años 2026 y 2027 serán de acercamiento a todos los caminos de peregrinación que existen en Cantabria, reforzando vínculos y proyectos hasta el Año Santo Lebaniego de 2028, que será el 75º Jubileo de Santo Toribio.

Esta nueva guía pretende ser una herramienta práctica para peregrinos y visitantes, además de un testimonio histórico que conecta la fe con el paisaje y las tradiciones cántabras, ha indicado el Ayuntamiento.