OICOS pone en marcha en febrero un segundo curso de español para extranjeros

SANTANDER 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Integración y Cooperación Social (OICOS) del Ayuntamiento de Santander va a poner en marcha este febrero un segundo curso de español nivel básico A1 con un total de 70 horas de formación.

Así lo ha avanzado en nota de prensa el Consistorio, en la que ha explicado que esta nueva formación se desarrollará tras el éxito obtenido con el anuncio del curso que comenzará el día 2.

Este segundo monográfico también será impartido por la academia de idiomas UNILANG y se desarrollará de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, en el CEFEM del Barrio Pesquero.

El concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha animado a los ciudadanos extranjeros que lleven poco tiempo en la ciudad o a quienes quieran mejorar su español a aprovechar esta "oportunidad" de formación.

Asimismo, ha destacado el papel "tan importante" que tiene OICOS, que se ha convertido en un espacio de "referencia" en cuanto a participación e integración de todos los vecinos.

Finalmente, el edil ha puesto en valor el "enorme éxito y gran acogida" que ha tenido esta iniciativa desde su puesta en marcha en el año 2017 y que en esta ocasión ha llevado a la oficina a tener que doblar la propuesta.