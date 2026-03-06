Mª Olga Sánchez Martínez, primera decana de la Facultad de Derecho de la UC

María Olga Sánchez Martínez, primera decana de la Facultad de Derecho de la UC - UC

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

María Olga Sánchez Martínez, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Cantabria (UC), ha tomado esta mañana posesión como nueva decana de la Facultad de Derecho para los próximos seis años, en sustitución de Ángel Pelayo, que además de haber sido nombrado recientemente rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) había finalizado su segundo mandato.

Se trata de la octava persona en ocupar este puesto y la primera mujer en los 44 años de historia del centro, cuyo primer curso se impartió entre 1982 y 1983.

El acto ha tenido lugar en la Sala Juan Jordá del Pabellón de Gobierno de la institución, presidido por la rectora, Conchi López, y el secretario general de la institución, Julio Álvarez, informa la UC en un comunicado.

Tanto la rectora como la nueva decana, que portaba un lazo morado en conmemoración del 8M, han destacado la coincidencia de que la toma de posesión de la primera decana electa del centro se celebre en fechas próximas al Día Internacional de las Mujeres.

Durante su intervención, Sánchez Martínez también ha tenido palabras de agradecimiento para Ana Gutiérrez Castañeda, quien en las últimas semanas había asumido la dirección en funciones tras el cese de Pelayo.

FORMACIÓN JURÍDICA Y CAMBIOS TECNOLÓGICOS

Para la nueva decana, uno de los objetivos del centro que ahora dirige es adaptar la formación jurídica a los cambios sociales y tecnológicos, y en este sentido considera necesario combinar la tradición del pensamiento jurídico con nuevas competencias y enfoques docentes.

Entre las iniciativas que plantea para los próximos seis años figura el refuerzo de las competencias en argumentación jurídica, ya que considera que se pueden impulsar actividades como juicios simulados o formatos divulgativos, como pódcast, para que el alumnado analice casos y problemas jurídicos desde distintas perspectivas.

La catedrática en Filosofía de Derecho prevé también introducir contenidos relacionados con la inteligencia artificial y su impacto en el ámbito jurídico, incorporando asignaturas optativas sobre IA y Derecho y aprovechando el trabajo que desarrollan profesores de la facultad en este campo.

La decana también ha destacado la impronta de la Facultad en el entorno autonómico y el vínculo entre esta formación y la gestión pública, ya que "gran parte de quienes ejercen responsabilidades políticas, administrativas o de gobierno en la región se han formado en nuestras aulas".

Y entre los retos de la facultad, Sánchez ha mencionado la necesidad de abordar la renovación generacional del profesorado de un centro que inició su actividad en el curso 1982-83 y en el que parte de la plantilla procede de las primeras promociones de la facultad.

TRAYECTORIA ACADÉMICA

Mª Olga Sánchez Martínez cuenta con cuatro sexenios de investigación y seis quinquenios docentes. Ha impartido docencia en todas las titulaciones y asignaturas correspondientes a su área de conocimiento, así como en todos los niveles académicos (licenciaturas, grados, másteres, doctorado, títulos propios, cursos de experto y especialización).

Ha participado en una decena de proyectos de investigación, en dos de ellos como investigadora principal: uno relativo a los derechos de las personas con discapacidad y otro centrado en la inteligencia artificial jurídica y el Estado de Derecho.

Además, ha sido ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales, y es autora de numerosas publicaciones sobre teoría del Derecho, teoría de la justicia y derechos humanos.

Ha sido premiada por el Consejo de la Mujer del Gobierno de Cantabria y por la UC y en la actualidad es coinvestigadora responsable del proyecto 'La inteligencia artificial jurídica y el Estado de Derecho', financiado por el Ministerio de Ciencia.

La incidencia de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el sistema político democrático y los derechos humanos han centrado sus investigaciones en los últimos años, dando lugar a diversas publicaciones.

También ha sido directora del Área de Igualdad y Política Social de la UC entre 2010 y 2013, subdirectora del Departamento de Derecho Público desde 2016 y directora del mismo departamento desde 2019.

EQUIPO DECANAL

El equipo decanal se compondrá, según ha adelantado Sánchez por Yaelle Cacho Sánchez, como vicedecana de Posgrado y Calidad; Cristina San Miguel Caso, vicedecana de Ordenación Académica; J. Daniel Ayllón García, vicedecano de Estudiantes y Comunicación; Laura Fernández Echegaray, directora académica y coordinadora del Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura; Marina Revuelta García, coordinadora del Grado en Relaciones Laborales y Prácticas Externas; David A. Cuesta Bárcena, coordinador del grado en Derecho y Prácticas Externas; y Federica Costagliola, coordinadora de movilidad.

Mª Olga Sánchez ocupa el cargo tras Francisco Samper Polo (1982-1985), Luis José Martín Rebollo (1985-1998), Jorge Luis Tomillo (1998-2001), Jesús Ignacio Martínez (2001-2005), Juan Baró (2005-2014) y Ángel Pelayo (2018-2026).