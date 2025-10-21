OPAS valoran las medidas "urgentes y responsables" contra la Nodular: "Mejor prevenir que lamentar"

Defienden que "tenemos que estar todos en el mismo barco" y que si la enfermedad no entra en Cantabria "daríamos un paso de gigante"

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) de Cantabria han calificado como "urgentes y responsables" las medidas anunciadas este lunes por el Gobierno regional para evitar la llegada de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) a la comunidad ahora que aún no se han detectado casos.

Las OPAS son conscientes de que las medidas "no serán compartidas por todos", pero sostienen que "tenemos que ser precavidos". "Necesitamos prevenir", han apuntado los secretarios generales de UGAM-COAG y UPA, Luis Pérez Portilla y Alberto Pérez Quintial, respectivamente, en nombre del sector, tras una rueda de prensa en el Gobierno regional en la que se han anunciado nuevos planes para los ganaderos.

Un encuentro en el que han estado también los representantes del resto de organizaciones agrarias, la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, y en el que a preguntas de los medios el sector ha mostrado su aprobación hacia las medidas adoptadas ante la aparición de nuevos focos en lugares como Cataluña y Francia, como la suspensión de ferias y de la actividad del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega o la obligación de desinfectar los vehículos de transporte ganadero en cada salida o entrada de la región.

Desde las organizaciones agrarias han recordado los perjuicios causados en las ganaderías por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en 2023 y 2024 y han valorado que en esta ocasión Cantabria ha sido la "única" autonomía de España que ha tomado la medida de "cerrar" la comunidad.

El secretario general de UGAM-COAG ha destacado que la DNC ya ha "corrido mucho" en la frontera de Francia con España y es una enfermedad "solidaria" en la que cobran especial importancia las medidas de bioseguridad y desinfección.

"Nosotros los ganaderos, en nuestras ganaderías a título individual, haremos mucho por el sector si las implementamos y si prevenimos esa llegada de la enfermedad", pues esos gestos contribuirán a evitar las "posibles pérdidas económicas devastadoras" que puede implicar la enfermedad, tanto en pérdida de animales como en los precios en el sector, así como el "daño psicológico" que supondrían las medidas para erradicarla "en un territorio tan pequeño como el nuestro, en que la vaca es el tótem de muchos cántabros".

En la misma línea, el representante de UPA ha añadido que comparten las medidas tomadas ante un "tema que preocupa mucho". Ha valorado que éstas afecten a toda Cantabria porque cuando se expandió la EHE no fue de forma "generalizada" y, mientras algunos municipios sumaban "cientos de cadáveres de vacas muertas", en otra parte de Cantabria, "como estaba libre de la enfermedad, se seguían celebrando ferias".

"Es más importante proteger y prevenir que luego lamentar", ha sentenciado Pérez Quintial, que ha trasladado a los partidos políticos que "tenemos que estar todos en el mismo barco" y evitar una "catástrofe" con vacíos sanitarios que implicarían sacrificar las reses de las explotaciones.

"Necesitamos prevenir, ser responsables todos. Las decisiones difíciles se toman cuando hay que tomarlas y yo creo que estamos todos muy de acuerdo en lo que se ha tomado, y por una vez Cantabria estamos siendo los primeros en tomar una decisión difícil". "Si blindamos que la enfermedad no entre en Cantabria, estaríamos dando un paso de gigante", ha valorado.

Y aunque las OPAS entienden que "a lo mejor el mercado se desajusta" por las medidas implantadas, sostienen que, si entra la enfermedad y es necesario vacunar "entonces sí que vamos a perder mucho más".

NO VACUNAR DE MANERA AISLADA

Respecto a las vacunas se ha pronunciado también en esta comparecencia la consejera del área, que a preguntas de los medios ha reiterado que el hecho de que un ganadero o un veterinario de manera aislada adquiera y aplique la vacuna supone una infracción muy grave.

Tal y como explicó en la rueda de prensa ofrecida para presentar las medidas acordadas, Susinos ha alertado de que la Unión Europea debe autorizar la vacunación y a continuación tramitarla el Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, hacerlo sin autorización ahora que no se han detectado casos supondría "inocular el virus en nuestra comunidad". Esto implicaría el vacío sanitario de la explotación y sanciones económicas desde los 60.000 euros hasta 1.200.000 euros, así como la pérdida de ayudas de la PAC, y sería constitutivo de una infracción penal.