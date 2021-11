La oposición pide la devolución de los PGC por ser "irresponsables" y por su "tufo electoral"

PP, Cs y Vox muestran su preocupación por el destino de los fondos europeos, sin los cuales el PGC estaría "inerte, vacío"

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha pedido este viernes en el Parlamento la devolución del proyecto de presupuestos de Cantabria para el próximo año al considerar que son "un estorbo para la recuperación", además de "temerarios" y "los más irresponsables" de todos los del PRC-PSOE. Y también, por el "tufo electoral" que desprenden.

Lo han manifestado así en el Pleno portavoces de las tres formaciones contrarias al bipartito: la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, el 'naranja' Félix Álvarez, y Cristóbal Palacio, del grupo mixto-Vox, durante el debate de las enmiendas a la totalidad que han presentado al proyecto económico.

UN TIRO EN EL PIE

La presidenta del PP ha avisado a regionalistas y socialistas de que las cuentas de 2022, que ascienden a 3.340,1 millones de euros, un 8,6% más que este año, son "un tiro en el pie para la recuperación". "Con su gasolina, este motor no anda", ha sentenciado la líder de la oposición, que ha asegurado que el documento diseñado por el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla "no sirve para dar respuesta a las grandes preocupaciones del presente", ya que "la economía se frena y el empleo se frena" también.

Y aunque Buruaga ha admitido que el récord histórico en inversión previsto "suena bien", ha apuntado que al cierre de octubre de este año el bipartito no ha llegado "ni a la mitad" de ejecución presupuestaria, con el menor porcentaje en inversión de los últimos tres años, debido a que el PRC-PSOE "no trabaja y no funciona".

"Año tras año, y van seis, anuncian inversiones que primero recortan y después aparcan porque no están concluidos ni los proyectos ni su tramitación", ha reprochado la parlamentaria del PP a regionalistas y socialistas, citando proyectos como la Pasiega, la integración ferroviaria de Torrelavega o el MUPAC.

También a modo de ejemplo, en el ámbito de Sanidad, Consejería que se llevará la mayor parte del presupuesto -más de mil millones-, la que fuera titular de este departamento hace dos legislaturas ha alertado de se "condena a la precariedad al servicio público de salud, con un déficit estructural por encima de los 100 millones".

Después de repasar otras áreas, como servicios sociales, educación, el sector primario o el comercial, analizando los problemas de cada una, Buruaga ha sentenciado que Cantabria en su conjunto necesita "estabilidad, crecimiento económico y empleo".

Y por eso precisamente ha justificado la bajada de impuestos que propone el PP -en vez de "consolidar la subida" de 2021-, la eliminación de trabas burocráticas, la flexibilización del mercado laboral y la eficiencia del gasto público.

"Ustedes -ha dicho a PRC y PSOE- prefieren seguir exprimiendo a los cántabros mientras disparan el gasto en altos cargos de la administración en 2 millones de euros anuales y aumentan sin control el entramado clientelar de fundaciones y empresas públicas".

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta también otros aspectos más, Buruaga ha sentenciado que el PGC del año que viene no es "el que Cantabria necesita, sino lo que a socialistas y regionalistas les conviene y nada más".

Al hilo, ha lamentado, tanto al inicio como al fin de su intervención, el "talante" del Gobierno: "rodillo, rodillo y rodillo", frente a la voluntad de "consenso" y de pactar que, según ha comparado y defendido, ha tenido su partido.

"Han elegido ustedes el rodillo, pues pasen el rodillo, pero no hagan comulgar a la gente con ruedas de molino. Podría haber sido uno de los mejores presupuestos de la historia de Cantabria, claro que sí, pero va a ser uno de los peores, con toda seguridad, una oportunidad perdida para gobernar de verdad y transformar la región".

Tras esto, en el turno de fijación de posiciones de los grupos, la presidenta del Popular ha insistido en la "mentira" de las cuentas "del Gobierno de Juan Palomo: Yo me lo guiso, yo me lo como". Y ha censurado además el "tufo electoral" que desprenden. En este punto, ha opinado que son "pura propaganda" y abocan a que "el que venga detrás, que arree".

CUATRO RAZONES DE PESO

El portavoz del grupo Cs -que el año pasado no presentó enmienda a la totalidad- ha expuesto en la tribuna las "cuatro razones de peso" por las que esta vez sí la han registrado a la ley de presupuestos de Cantabria de 2022, que son "malos".

En primer lugar, porque son "temerarios", toda vez que se basan en unas "previsiones imprudentes" que van a provocar, tal y como ha avisado, "más déficit y más deuda". También, a juicio de Félix Álvarez, las cuentas contemplan unos gastos "claramente infravalorados en al menos 200 millones de euros", como ha cifrado.

Y sobre la previsión de ingresos, el diputado naranja ha considerado que PRC y PSOE la hacen sobre un crecimiento estimado el próximo ejercicio de un 8,9% sobre el PIB en Cantabria y del 7% en España, algo a sus ojos "delirante".

Finalmente, en cuarto lugar, el parlamentario de Ciudadanos ha justificado la petición de devolución de los PGC por el uso de los fondos europeos: "No lo conocemos. Y no estamos dispuestos a ser cómplices de la gestión de estos fondos, tan fundamentales para el futuro de Cantabria, que mucho nos tememos van a acabar engordando el gasto estructural y mastodóntico de este Gobierno".

"Ni son los presupuestos audaces que merece Cantabria en estos días difíciles y complicados, ni son los presupuestos regeneradores que necesitamos porque no van acompañados de las reformas urgentes e imprescindibles para racionalizar el gasto tremendo de nuestro entramado público, ni son los presupuestos que nos permitan controlar cómo se usa el dinero de los fondos europeos porque nosotros no sabemos, y me temo que ustedes tampoco, a qué proyectos van a destinarse", ha resumido.

En este punto, ha calculado que si se restan los casi 200 millones procedentes de Bruselas es un presupuesto "inerte, vacío", que "únicamente se ocupa del gasto corriente, que apenas tiene capacidad de maniobra para corregir los desajustes económicos que genera un entramado público, empresarial y fundacional del Gobierno de Cantabria que agota todos los recursos", ha insistido.

LOS MÁS IRRESPONSABLES DEL PRC Y PSOE

En similares términos a sus compañeros de oposición se ha expresado el portavoz del grupo mixto-Vox, para quien los presupuestos del próximo año son "un fracaso" además de "un desperdicio". A su entender, son "los más irresponsables" de cuantos ha presentado el PRC-PSOE en toda su trayectoria en el Gobierno.

Cristóbal Palacio lo cree así por "la falsedad y realidad" de las cuentas y porque con ellas se ha "desaprovechado la oportunidad que se da una vez en cada generación de transformar Cantabria", ha manifestado en referencia a los fondos europeos tras el Covid. En este punto, ha lamentado que se estén "tirando por la papelera del gasto corriente" en vez de destinarlos a "transformar Cantabria".

Al hilo, y sobre proyectos concretos previstos, se ha referido a La Pasiega, que "no ha sufrido ningún avance desde 2005", y que es "como el AVE, que lleva tanto tiempo viniendo a Cantabria que nuestros nietos harán chistes de ello".

Para concluir, el portavoz de Vox ha lamentado que el PRC-PSOE gestione lo público como si fuese "el corral de su casa" o que esté "vampirizando" a la administración y la sociedad con los impuestos, por ser un Gobierno "inútil y desconectado del pueblo cántabro" al que "solo" le preocupan las próximas elecciones.