La oposición pide "pasar del papel a los hechos" y llamar los problemas de Cantabria "por su nombre"

Autoridades en el Día de las Instituciones - GOBIERNO DE CANTABRIA

REOCÍN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los partidos de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- han valorado el discurso de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), por el Día de las Instituciones y si bien desde el PRC y Vox han pedido "pasar del papel a los hechos" o "poner nombre a los problemas" de la región para poder afrontarlos, los socialistas lo han tildado de "falta de respeto" a las instituciones.

Así lo han señalado los distintos partidos en declaraciones a los medios de comunicación en Puente San Miguel (Reocín) donde se ha celebrado el acto institucional por esta jornada, en el que Buruaga ha apelado a "la responsabilidad de todos para defender juntos los derechos de los cántabros" y evitar que "la región se vea avasallada como parte de un Estado autonómico que algunos quieren convertir en un paradigma de desigualdad e insolidaridad".

En esta tradicional cita también han intervenido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP); el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), y el alcalde del municipio, Pablo Diestro (PRC), quienes igualmente han apelado a la unidad y algunos, como estos dos últimos, han abogado por pactos de estado en vivienda, emergencia climática, educación y sanidad públicas.

"Todo está en el papel y hay que pasar de las palabras a los hechos", ha aseverado la candidata a la Presidencia de Cantabria por el PRC, Paula Fernández, quien ha apuntado a que todos los discursos que se han pronunciado en Puente San Miguel han tenido "muchísimas cuestiones en común, pero es momento de que sean realidad".

Para ello ha apelado a que haya "la verdadera voluntad política que necesitamos los cántabros" para llegar a pactos de estado en estas materias. "Son cuestiones de Estado, son prioridades de Cantabria en las que siempre vamos a estar los regionalistas", ha dicho a la prensa.

Además, la dirigente del PRC ha afirmado que "es el momento de reforzar nuestro autogobierno" y ha asegurado que la comunidad necesita hacer una propuesta de financiación autonómica "real, seria y fuerte".

En la misma línea ha hablado por Vox su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz, que ha dicho que el discurso de Buruaga ha tenido, "un año más, muchas palabras bonitas, tan bonitas como huecas".

Por ello, ha pedido poner nombre a "los problemas principales que tiene Cantabria para poder afrontarlos y poder trabajar en concordia y en unidad".

Y es que, en su opinión, "la realidad" es que las propuestas de "unos y otros" para dar solución a algunos de los temas que se han citado durante el acto son "complemente antagónicas".

"Debiera ser un día para ser valientes, para ponerle nombre a las cosas que no están funcionando adecuadamente y para intentar cambiarlo", ha insistido porque, para ella, la mayoría de los ciudadanos "están muy hartos de que los políticos hagan grandes discursos apelando a la unidad, al entendimiento, pero la altura de miras se demuestra cuando uno trae resultados de gestión y reconoce lo que nos falta, lo que está mal".

FALTA DE RESPETO

Por su parte, desde el PSOE, su vicesecretario de Acción Política, Javier Incera, ha lamentado que el discurso de la jefa del Ejecutivo cántabro gire en torno a la unidad y al trabajo conjunto cuando "no se corresponde con sus hechos diarios".

"Es una falta de respeto a las instituciones que utilice el atril para hacer un discurso más de presidenta del Partido Popular que de presidenta de Cantabria", ha resumido el también alcalde de Colindres, que como tal ha criticado "la falta" de palabras de Buruaga hacia las entidades menores.

"El discurso de la presidenta ha sido de separación. No trabaja en la unidad y no permite que todas las instituciones que trabajamos en esta región hagamos un trabajo conjunto todos los días", ha apostillado.

Por último, también ha valorado el discurso de Buruaga el portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, quien ha incidido en el compromiso de su partido y del Gobierno con el futuro de Cantabria. En este punto, ha insistido en la financiación autonómica y en que la comunidad "no quiere privilegios", pero ha recalcado que no está dispuesta "a aceptar a ser menos que nadie".

Por ello, ha exigido "un compromiso real" del Ejecutivo central con la región.