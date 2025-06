La oposición se une para que el Gobierno de Cantabria publique las plazas de médicos de difícil cobertura

Unanimidad en el Pleno para que el centro de salud de Reinosa esté operativo en el segundo semestre de 2026

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha acordado, con el apoyo de toda la oposición --PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio--, instar al Gobierno de Cantabria a que publique las plazas de médicos de difícil cobertura y que incluya expresamente una de pediatra en Liébana.

De este modo, la Cámara ha reclamado al Ejecutivo (PP) publicar esas plazas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), previa valoración en la Mesa sectorial de Sanidad.

Se trata de una iniciativa del PRC, que ha contado con una enmienda de modificación de Vox, en la que se pide que, una vez declaradas las plazas de difícil cobertura, se establezcan los incentivos que correspondan para cubrir las necesidades asistenciales en el ámbito rural, valorando la delimitación de municipios afectados por riesgo de despoblamiento.

La diputada del PRC Paula Fernández ha subrayado que se necesitan cubrir jubilaciones y bajas. Ha criticado que "Cantabria no ha hecho los deberes en tiempo y forma" porque no ha "llegado a tiempo al concurso de traslados, que se ha resuelto ahora y que no van a empezar a trabajar hasta octubre, dos años de retraso".

Por eso, ha pedido que, "aunque sea tarde", "hagamos los deberes" porque "nunca vendrá un médico de familia a coger una plaza donde no van a poder formarse, donde no van a poder investigar, donde no van a tener medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, donde no hay medidas de discriminación positiva para los núcleos rurales".

Mientras que desde Vox la diputada Natividad Pérez ha señalado que sin pediatras, como es en el caso de Liébana, un valle con más de 4.500 habitantes dispersos, "no hay natalidad, no hay arraigo y se acelera la inmigración".

A su juicio, "defender la familia implica garantizar que los niños y niñas tengan un pediatra a 15 minutos, no a hora y media por un puerto de montaña". Además, publicar las plazas y ligar los incentivos a la delimitación despoblamiento "evita la improvisación y despilfarro", ha aseverado.

Asimismo, el diputado socialista Raúl Pesquera ha criticado el "caos en Atención Primaria y falta de planificación". Además, al igual que el PRC, ha afirmado que durante la época estival "no solo va a faltar médico una semana, como decía el consejero", sino que "faltará más de una semana", a lo que hay que añadir las bajas y las jubilaciones.

"Esto es una cuestión ideológica, esto no es una cuestión casual", ha subrayado el también exconsejero de Sanidad, que ha exigido que se saque la vacante de Liébana.

Por su parte, el diputado 'popular' Ángel Vargas ha criticado que bajo el mandato del PRC-PSOE se "cerraron 27 consultorios" y es el Gobierno del PP el que está haciendo en la actualidad una "planificación" para "conseguir que se mantengan abiertos".

Además, ha señalado que "ahora no hay bolsa de médicos para contratar" por un "problema de muchos años en los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado de brazos cruzados". Una decisiones que "se tenían que haber tomado hace unos años", pero "no se han tomado y se siguen sin tomar, a marchas forzadas".

Así, ha asegurado que el Ejecutivo va a llevar a cabo medidas para "seguir incentivando" a los profesionales y aquellas plazas donde haya" un riesgo mayor o donde haya problemas serios".

CENTRO DE SALUD DE REINOSA

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una propuesta del PSOE en la que se insta al Gobierno a informar a la Corporación local y a los vecinos de Reinosa del plan de acción y cronograma previsto para la rehabilitación y apertura del centro de salud de la ciudad, y realizar las obras necesarias para que se encuentre operativo en el segundo semestre de 2026.

Desde el PSOE, Pesquera ha vuelto a exigir al Ejecutivo un cronograma sobre la rehabilitación del centro de salud de Reinosa, cuya situación "preocupa a diario" a los vecinos de la comarca.

Mientras que Fernández (PRC) ha criticado que "no ha habido planificación" por parte del Ejecutivo autonómico y el centro de salud "ha ido dando bandazos sin justificación".

Y Pérez (Vox) ha recordado que desde que se desplomó parte del techo del ambulatorio de Reinosa en septiembre de 2024, "tras años de filtraciones, grietas y falsos techos apuntalados" por la "dejadez de la gestión socialista en la Consejería de Salud en las dos anteriores legislaturas", 11.000 vecinos se han visto obligados a desplazarse al Hospital Tres Mares o en algunos casos a Valdecilla, lo que "vulnera el principio de igualdad de españoles".

Por su parte, el diputado 'popular' Vargas ha afeado a los socialistas que vengan ahora a pedir que se haga lo que ellos "no hacían". "El techo se ha ido literalmente abajo por su responsabilidad y su abandono", ha señalado el diputado, que ha afirmado que desde el PP están "comprometidos" con este centro de salud.

UNANIMIDAD EN MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción de Vox para reducir la brecha de acceso a internet de alta velocidad en las zonas rurales, con el apoyo de todo el arco parlamentario (PP, PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio).

La iniciativa, que ha defendido la diputada Pérez, pide al Gobierno dotar de transparencia en dos meses al plan 'Conecta Cantabria' sobre despliegue de banda ancha y sus previsiones de extensión, así como facilitar un informe a la Cámara en un mes de los fondos europeos y estatales recibidos para banda ancha, la ejecución y los resultados obtenidos con los mismos.

También reclama priorizar el despliegue de redes de fibra óptica y soluciones alternativas, como tecnología satelital o redes inalámbricas en las zonas rurales y montañosas, con una calendario para 2025 y 2026 o la puesta en marcha de bonos digitales para grupos vulnerables.

Asimismo, exige que la Consejería de Industria presente un informe semestral ante esta Cámara sobre los avances en la reducción de la brecha digital, incluyendo datos desglosados por municipio y sector afectado, así como los obstáculos encontrados y las medidas correctoras adoptadas.

Pérez ha reivindicado que estas medidas "conjugan transparencia, hoja de ruta vinculante y acompañamiento social". "No requieren nuevas estructuras ni gasto adicional, solo voluntad política y gestión", ha asegurado, y ha citado a Miguel Delibes quien decía que "el primer paso para repoblar el campo es llevarle la escuela, la carretera y la luz, y hoy podríamos añadir y la fibra".

Por ello, ha indicado que "cada día que retrasamos la solución perdemos talento, población y oportunidades" y "reforzamos la idea injusta de que hay cántabros de primera y cántabros de segunda". "No lo permitamos, llevemos la conectividad del siglo XXI a cada hogar de Cantabria", ha reclamado.

El PP ha apoyado la iniciativa y su diputado Rafael Gándara ha reivindicado "lo mucho" que está haciendo el Ejecutivo, con una "gran inversión" en una materia en la que "teníamos verdaderamente un déficit por la falta de inversión del Estado".

Y ha dicho que el Gobierno del PP ha impulsado la Agenda Digital de Cantabria 2024-2028 en la que "se gastan más de 400 millones para la innovación, para la expansión digital y para la revolución digital de nuestras empresas".

Por parte del PRC, el parlamentario Javier López Marcano ha señalado que su grupo "apoyará la sustancia" de la moción "poliédrica" aunque cree que "muchas (medidas) son difíciles de cumplir" porque los plazos se enmarcan en el "descanso parlamentario".

Desde el PSOE, la diputada Eva Salmón ha señalado que las peticiones de Vox pueden "resultar acertadas" porque amplían lo contemplado en la Agenda Digital en "aspectos de ejecución, de detalle o calendario".