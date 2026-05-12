Las organizaciones empresariales del norte piden luchar contra el absentismo y evitar una "hiperregulación"

Entidades firmantes - FER

Firman una Declaración Empresarial por la Competitividad, entre ellas CEOE-CEPYME Cantabria

SANTANDER/LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones empresariales del norte de España, entre ellas CEOE-CEPYME Cantabria, han firmado este martes una Declaración Empresarial por la Competitividad en la que reivindican la necesidad de contar con un marco jurídico "estable", evitar una "hiperregulación" y luchar contra el absentismo.

Asimismo, hacen un llamamiento conjunto a las administraciones públicas para situar a la empresa, el empleo y la competitividad en el centro de la agenda política y económica.

El director general de la patronal cántabra, Francisco Aguilera, ha destacado durante al acto de la rúbrica que ha tenido lugar en Logroño "la gravedad del fenómeno del absentismo" como un "riesgo" para la competitividad del tejido empresarial.

"Cantabria registra de forma recurrente uno de los niveles de absentismo más elevados de España, lo que impacta directamente en los costes empresariales, en la organización de la producción y, en consecuencia, en la productividad", ha dicho.

Al respecto, Aguilera, quien ha intervenido en representación del presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha afirmado que la patronal cántabra ha establecido la reducción del absentismo, junto a la mejora de la productividad, como "un punto estratégico clave" de su acción.

Para ello, hace cuatro años se puso en marcha el Observatorio sobre Absentismo Laboral, un proyecto "pionero" en colaboración con Mutua Montañesa, del que han surgido iniciativas "relevantes para abordar este complejo fenómeno desde distintas perspectivas", ha señalado.

El director general también ha hecho hincapié en que CEOE-CEPYME ha creado un grupo de trabajo específico que ha elaborado y presentado once propuestas al Gobierno autonómico para la reducción de los índices de absentismo en Cantabria, aunque "todavía no han dado los resultados que esperamos", ha apostillado.

DECLARACIÓN

En su declaración, los empresarios ponen en valor la figura de la empresa y del empresario, y apuestan por impulsar la competitividad empresarial, promoviendo entornos que permitan a las compañías desarrollar su actividad, crecer, invertir y competir en las mejores condiciones.

También apuestan por el Diálogo Social; defienden la colaboración público-privada, y reclaman a las administraciones públicas la puesta en marcha urgente de planes de choque de simplificación administrativa y reducción de burocracia.

Advierten de la creciente preocupación empresarial por el "incremento" del absentismo y las bajas laborales; subrayan "la grave dificultad" para disponer de personal, y defienden la necesidad de alinear la presión fiscal y los costes laborales con la media de los países europeos del entorno.

Asimismo, reclaman el impulso de las infraestructuras de comunicación; y reivindican la necesidad de un marco regulatorio estable y predecible, garantizando la seguridad jurídica de las empresas y evitando una "hiperregulación" que "frena" la actividad empresarial.

Demandan un red eléctrica con "capacidad, suficiente potencia y estable a un precio razonable"; y ponen a disposición de las empresas y autónomos "la fuerza y capacidad" de su red empresarial interterritorial.

Además de Aguilera, han participado en la firma de la declaración el presidente de SEA Empresas Alavesas, Juan Antonio Sánchez Corchero; el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier; y la presidenta de FADE Asturias, María Calvo Carvajal.

También, el presidente de FAE Burgos, Ignacio San Millán; el presidente de CEN Navarra, Manuel Piquer Martín Portugués; el presidente de FOES Soria, Santiago Aparicio Jiménez y el presidente de la FER La Rioja, Eduardo de Luis Olloqui, que ha ejercido de anfitrión.