Archivo - La Orquesta Sinfónica del Cantábrico ofrecerá Conciertos de Año Nuevo en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales - OSCAN - Archivo

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) dará la bienvenida al 2026 con un ciclo de conciertos de Año Nuevo los días 2, 3 y 4 de enero en Torrelavega, Castro Urdiales y Santander, respectivamente.

Tras los conciertos de Año Nuevo en 2025 en Castro Urdiales y Torrelavega, la OSCAN volverá a ambas localidades con actuaciones el 2 de enero, a las 20.00 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Torrelavega, y el 3 de enero, a las 20.00 horas, en la Iglesia Santa María de la Asunción de Castro Urdiales. En ambos casos, la entrada será libre hasta completar aforo y cuentan con la colaboración de sus ayuntamientos.

A ellas se suma, por primera vez, la de Santander, que se celebrará el 4 de enero, a las 19.00 horas, en la parroquia de Santa María de los Ángeles (Franciscanos). En este caso, la entrada tendrá un precio de 15 euros, y parte de la recaudación se destinará a las obras de rehabilitación del propio templo. Las localidades se pueden adquirir a través de la web de la OSCAN.

Con una duración aproximada de una hora y quince minutos, estos conciertos son una apuesta de la OSCAN por acercar la música sinfónica a públicos diversos y consolidar una tradición musical asociada a las fechas navideñas e inicio de año.

Bajo la dirección musical de Paula Sumillera, la formación cántabra ha organizado un programa para todos los públicos, que combina tradición, brillantez orquestal y un marcado carácter festivo.

El repertorio incluirá la 'Suite n.º 1 de El cascanueces, Op. 71a', de Tchaikovsky; una selección de valses y polkas de la familia Strauss, con títulos como 'El Danubio Azul', el 'Vals del Emperador' y 'Trisch-Tratsch-Polka, Op. 234'; la 'Danza Húngara n.º 5', de Brahms; así como 'La máquina de escribir', de Leroy Anderson.

El concierto se cerrará con 'Selección de Navidad', del compositor Juan Carlos Márquez, concebida como un broche final para compartir el ambiente festivo con el público de todas las edades.