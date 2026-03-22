Archivo - La Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia llega a Santander el sábado - PFC - Archivo

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia protagonizará la sesión del sábado, 28 de marzo, del Palacio de Festivales de Cantabria, con la obra 'Norma', de Vincenzo Bellini.

La sesión tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala Argenta y la tragedia lírica estará dividida en dos actos de 80 y 65 minutos, con un descanso, ha informado el PFC.

'Norma' es considerada una de las cimas del estilo belcantista, cultivado por el propio Bellini, Donizetti y otros compositores de la época que daban preeminencia a la expresividad de la voz, con melodías largas y dramáticas, como en la célebre aria 'Casta diva', una de las más difíciles del repertorio de soprano.

La acción se desarrolla en la Galia durante la ocupación romana, alrededor del año 50 a.C. Norma es una sacerdotisa obligada a mantenerse virgen, pero tiene una relación secreta con Pollione, el jefe de los enemigos romanos, y con él tiene dos hijos.

Cuando él se cansa de ella y busca a una joven novicia, Adalgisa, Norma estalla, pero al final, con Pollione en sus manos como prisionero, ella manifiesta ante su pueblo que ha roto los votos y merece el castigo: morir en la hoguera junto con Pollione, admirado por la nobleza de alma y el coraje de esta mujer.

El elenco está formado por Yolanda Auyanet (Norma), Ekaterine Buachidze (Adalgisa), Andeka Gorrotxategi (Pollione), David Cervera (Oroveso), Laura de la Fuente (Clotilde) y Viktor Navitski (Flavio).

El coro del Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia estaán dirigidos por Oleg Constantinov, mientras que la directora de escena es Rodica Picireanu y el director musical Óliver Díaz.

En esta producción del Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia, colaboran el coro Lírico de Cantabria y la Orquesta Sinfónica del Cantábrico.

El libreto es de Felice Romani, el libretista habitual de Bellini, y está basado en el drama 'Norma ou L'infanticide', de Alexandre Soumet. Fue estrenado en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831.