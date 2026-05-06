La OSCAN ofrece el sábado en Torrelavega un concierto dedicado al repertorio de Falla, Albéniz y Turina

La Iglesia de la Asunción acoge el sábado el concierto 'La forma del viento' de la OSCAN - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción acogerá este sábado, 9 de mayo, el concierto de cámara 'La forma del viento', protagonizado por el Quinteto de Viento de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) y dedicado al repertorio español de compositores como Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Joaquín Turina.

Comenzará a las 20.00 horas y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

La cita ha sido presentada este miércoles por la concejala de Cultura, Esther Vélez, y los integrantes de la Comisión Artística de la OSCAN Paloma Cuevas y Ana Caballero.

Vélez ha destacado que este concierto permitirá disfrutar de "un espacio emblemático" y ha subrayado el valor de una propuesta "100% española" que acerca al público algunas de las obras más reconocibles del repertorio nacional.

Asimismo, ha señalado que el programa muestra "cómo los compositores históricos también se fijaron en las melodías populares para crear sus grandes obras" y ha animado a la ciudadanía a asistir a una actividad cultural "gratuita y abierta a todos los públicos".

Por su parte, Cuevas ha explicado que este evento forma parte del cuarto programa de la temporada de la OSCAN, dedicado a la música de cámara y enmarcado en el homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

Ha indicado que el repertorio está inspirado en el folclore y en la tradición musical española, con obras "que a todos nos van a sonar" y que mantienen una estrecha conexión con las raíces culturales y populares.

También, ha puesto en valor el objetivo de la OSCAN de "descentralizar la música clásica" y acercar este tipo de propuestas a ciudades como Torrelavega, y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento en la organización del concierto.

El Quinteto de Viento de la OSCAN estará integrado por Álvaro Vega (flauta), Isabel López (oboe), Isabel Santos (clarinete), Javier Cereceda (fagot) y Sergio Villacorta (trompa), bajo la dirección de Paula Sumillera.

El programa comenzará con 'Zapateado' de Mateo Albéniz y continuará con piezas de Manuel de Falla, como 'Danza del molinero', de 'El sombrero de tres picos', y fragmentos de 'La vida breve'.

También incluirá arreglos para viento de obras de Isaac Albéniz, pertenecientes a 'la Suite España, Op. 165', 'la Suite Española, Op. 47' y 'Mallorca "Barcarola", Op. 202'.

El concierto concluirá con 'Mujeres españolas, Serie 2, Op. 73', de Joaquín Turina.