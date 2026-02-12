La OSCAN ofrecerá tres conciertos en el Palacio de Festivales inspirados en Gaudí y Falla

Presentación de la programación de la OSCAN en el Palacio de Festivales - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) ofrecerá un total de tres conciertos dentro de la programación semestral del Palacio de Festivales de Cantabria con los que propondrá un recorrido que vincula la música con la arquitectura y la tradición.

En concreto, la propuesta se articula en torno a dos grandes efemérides culturales: la conmemoración del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí y el movimiento modernista y el 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

El primer recital, con el que el Palacio abrirá su ciclo de música clásica, será 'Naturaleza Sonara'. Tendrá lugar este sábado, 14 de febrero, a las 19.30 horas en la Sala Pereda, y se trata del primer homenaje que la orquesta dirigida por Paula Sumillera dedicará al arquitecto catalán, donde invita al público a descubrir la naturaleza como el espacio de "equilibrio y espiritualidad" que le inspiró.

Para ello, el programa incluye la obertura 'Las Hébridas' de Mendelssohn, la 'Sinfonía n.º 8' 'Le Soir' de Haydn, y la 'Sinfonía n.º 5' de Schubert.

El siguiente concierto tendrá lugar el 10 de abril, a las 19.30 horas en la Sala Argenta, que bajo el título 'Noche en los jardines de España', servirá de homenaje a Falla. Contará con la participación de la pianista Judith Jáuregui e incluye los 'Homenajes' de Falla y obras de Debussy y Ravel.

El cierre de este bloque de conciertos llegará el 4 de junio, a las 19.30 horas, con 'Arquitecturas del alma'. Esta cita, también inspirada en Gaudí, está pensada para que el público disfrute de la música en un ambiente de calma y serenidad con la orquesta de cuerdas de la OSCAN, que interpretará obras de Arvo Pärt, Benjamin Britten, Vaughan Williams y Eduard Toldrà.

Por otra parte, como actividad complementaria a cada recital, una hora antes de los conciertos, se llevará a cabo una charla musical previa con el fin de enriquecer la experiencia del espectador y favorecer una escucha activa. De este modo, este sábado habrá una sesión que estará dirigida por el compositor Antonio Noguera que ofrecerá claves fundamentales sobre las obras que se van a interpretar.

Esta programación ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por la directora general de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), María Fernández-Rosillo; la responsable de Programación y Producción del Palacio de Festivales de Cantabria, Isabel Ibarra; la propia Paula Sumillera y el violinista Eloy de la Fuente.

Esta última ha destacado que 2026 marca "un punto de inflexión" para la OSCAN y representa "el paso definitivo" de una iniciativa artística a una institución cultural "consolidada". Ha hecho hincapié en que se trata de una programación anual "coherente y sostenida", que convierte a la orquesta en "un anclaje real para el talento musical de Cantabria".