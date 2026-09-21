El otoño será en Cantabria más cálido de lo normal tras un verano con récord de temperaturas

Archivo - Colores de otoño con hojas de parra rojizas, flores rojas y seto verde con un tejado al fondo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria vivirá un otoño "más cálido de lo normal" con una anomalía positiva de 0,5 grado centígrados (ºC) y con un nivel de precipitaciones que "lo mas probable" es que se sitúe en torno a los valores normales para la estación, aunque "aún no hay una señal clara" que permita establecer una predicción mas certera al respecto, tras un verano con récord de temperaturas.

Por su parte, el tiempo estable será la tónica general en Cantabria durante los próximos días. El anticiclón situado sobre las Islas Británicas traerá cielos despejados.

En consecuencia, los días serán agradables y las noches más frescas. En el litoral, las temperaturas podrán alcanzar los 25ºC y en el interior, los 30ºC, por encima "de lo normal" para la época. No se esperan precipitaciones y de producirse, serán el viernes y muy débiles.

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria, Sergio Fernández, en su presentación de las predicciones de este organismo para el otoño astronómico, que se abrirá paso el miércoles, 23 de septiembre, a las 02.05 horas, tras un verano "extremadamente cálido".

A este respecto, el jefe de Climatología de la AEMET, Gerardo García, ha señalado que Cantabria ha registrado en la época estival una anomalía térmica positiva de 2,6ºC.

En su balance del verano meteorológico, ha apuntado que los meses de junio y julio han sido los más cálidos de la serie histórica y agosto, el tercero, igualándose al de 2025. Además, se ha recogido un 38% menos de precipitación, por lo que se puede calificar de "muy seco".

En junio, con un anomalía de 3ªC, la localidad de Tama registró la temperatura récord de 43,7ºC . Hubo una ola de calor del 21 al 25 de este mes, en la que tres estaciones meteorológicas superaron el umbral.

En cuanto a las descargas eléctricas, la actividad durante todo el verano ha sido intensa con 30.000 rayos registrados a lo largo de toda la región.

Por otro lado, el viento dominante ha sido de componente oeste y nordeste.

El año hidrológico, que va desde octubre de 2025 hasta agosto de 2026, arrojó valores "un 16% menos de lo esperado" con el octubre más seco de la serie histórica.

Finalmente, en cuanto a la temperatura del Mar Cantábrico es de dos grados por encima de la media desde mayo y actualmente es de 20-21ºC. Esta circunstancia genera "un mayor contenido de agua en la atmósfera" que podría favorecer una "mayor torrencialidad de las precipitaciones" pero para ello también es necesaria una mayor inestabilidad atmosférica que en estos momentos no se da, ha indicado Fernández. Por ello, no se espera que a día de hoy ese aumento de la temperatura en el mar traiga consigo lluvias copiosas.