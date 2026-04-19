Archivo - Oviedo Filarmonía y el Coro Lírico de Cantabria se unen en 'La Revoltosa' el próximo fin de semana - PFC - Archivo

SANTANDER 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro Lírico de Cantabria se han unido para llevar al Palacio de Festivales de Cantabria la obra lírica 'La Revoltosa' de Ruperto Chapi el próximo fin de semana, con una sesión el viernes 24 y otra sábado 25.

Ambas programaciones tendrán lugar a las 19.30 horas en la sala Argenta, con una duración de 100 minutos, sin descanso, ha informado el PFC.

'La Revoltosa' fue estrenada el 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid y es una de las obras cumbre del género chico.

Su preludio es considerado una obra maestra, con una de las zarzuelas más representadas en todos los teatros líricos.

El libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw refleja los ambientes vecinales de finales del siglo XIX, con un retrato de tipos y situaciones que trasladan a escena la realidad del Madrid de esos años.

La recuperación y orquestación del terceto inédito de la partitura de ha sido cosa de Enrique Mejías y Juan de Udaeta.

El elenco está formado por Rocío Ignacio (Mari Pepa), César San Martín (Felipe), Luismel Guerra (Atenedoro), Alberto Porcell (Tiberio), Polo Falcón (Cándido), José Luis Gago (Candelas), Milagros Martín (Gorgonia), Pilar Tejero (Encarna), Lucía Beltrán (Soledad) y Martina Feito (Chupitos).

El director escénico es Federico Figueroa; la directora musical, Lara Diloy; y la producción, Materlírica Producciones.

La obra se desarrolla en un patio de vecinos de Madrid en la época de su estreno, en el que Felipe, uno de los vecinos, presume de ser el único que resiste los encantos de Mari Pepa. Sin embargo, está totalmente enamorado de ella. Igualmente, Mari Pepa siente celos cuando ve a Felipe con dos chulapas, y aunque ambos están enamorados, simulan un desprecio que no sienten.

Un día, todos los vecinos se van a la verbena, quedándose solos Mari Pepa y Felipe, que vuelven a tirarse pullas hasta que finalmente reconocen su amor. Sin embargo, su pasión no les dura demasiado, ya que poco después Felipe le reprocha a Mari Pepa mirar a otros hombres, lo que lleva a una discusión. Aun así, mantienen el asunto en secreto.

Las vecinas, hartas del comportamiento de sus maridos hacia Mari Pepa, deciden escarmentarlos y les hacen creer que Mari Pepa los ha citado. Cada uno les cuenta una excusa para poder dejar la fiesta y quedarse solo para encontrarse con Mari Pepa, y las mujeres, actuando como si no supieran nada, les dan su permiso para marcharse, siguiéndoles después para descubrirlos en el último momento.

Finalmente, después de descubrirse el engaño, Felipe confiesa su amor ante toda la vecindad y Mari Pepa se arroja definitivamente a sus brazos.

Esta propuesta escénica realizada por Materlíria Producciones fue estrenada el 26 de enero de 2025 en el Teatro Principal de Alicante.

Esta versión escénica de Figueroa incluye un cuerpo de baile que refuerza el ambiente festivo y dos números musicales de otras grandes obras del género chico.