Pablo Alborán recala con 'Prometo' en el Música en Grande en Torrelavega

Publicado 22/07/2018 14:31:32 CET

El desembarco de la gira de regreso del artista malagueño en Torrelavega estará acompañado de la actuación de Marta Soto

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La esperada gira de regreso de Pablo Alborán, el tour 'Prometo', que ha supuesto el reencuentro con el público del artista malagueño, será la principal atracción de la segunda jornada del festival Música en Grande 2018, este lunes 23 de julio, en una noche en la que los miles de asistentes que se darán cita en los Campos de El Malecón de Torrelavega podrán disfrutar también de la actuación de la joven Marta Soto.

Este décimo aniversario del festival, que este año ha estrenado ubicación en la capital del Besaya y goza de una gran acogida entre los aficionados a la música en toda España, contempla una intensa programación que incluye a una docena de grupos y artistas, ofreciendo más de 20 horas de música en directo, con nombres como Alejandro Fernández, Estopa, Bebe, Carlos Vives o Juan Magán, entre otros.

Las puertas del recinto abrirán a las 20.15 horas y la primera artista en saltar al escenario, a partir de las 21.00 horas, será Marta Soto. La joven cantante, de tan solo 20 años y natural de Punta Umbría, es una promesa del mundo de la música, con un talento innato del que grandes músicos como Alejandro Sanz, Vanesa Martín o Pablo López ya se han percatado.

A continuación, llegará uno de los momentos más esperados de esta nueva edición del festival, con el concierto de Pablo Alborán. Se trata de uno de los platos fuertes de Música en Grande, que tendrá lugar a partir de las 22.30 horas, con el desembarco de la gira de regreso del artista andaluz tras varios años de silencio.

Alborán anunció en 2015 un parón en su carrera, lo que hace que su gira de este verano esté siendo más especial que nunca. El músico malagueño ha encabezado las listas de éxitos desde su disco de debut, teniendo en su haber más de 50 nominaciones y habiendo conseguido llevarse más de 30 galardones, entre ellos, un Goya. Además, ha conseguido numerosos discos de oro y platino en diferentes partes del planeta.

Su meteórica carrera le ha llevado a girar por todo el mundo en apenas seis años, convirtiéndose en uno de los cantantes con mayor proyección internacional de nuestro país. Ahora, con 'Prometo', está ante su trabajo más personal.

"DISCO DE PUERTAS ABIERTAS A TODOS LOS ESTILOS Y MUCHAS REALIDADES"

"He tenido tiempo y he tomado mis propias decisiones sin dejarme llevar. Quería dar un paso más en mi carrera, componer y escribir con tiempo y serenidad. Ha sido como una catarsis", reconoce el artista.

Según explica el propio Alborán, su último trabajo de estudio "es un disco de puertas abiertas a todos los estilos y a muchas realidades que antes no me hubiera atrevido a tratar en mis canciones. Este nuevo álbum es una promesa de continuidad como muestra de fidelidad a mi público, a mí mismo, a mi intuición y a las decisiones que he tomado durante la creación del mismo".

'FAN ZONE' EN EL EXTERIOR DEL ESTADIO

Aunque las puertas del recinto abrirán a las 20.15 horas, la organización de Música en Grande ha dispuesto una 'fan zone' para el público que acuda al festival y que estará habilitada todos los días de concierto a partir de las 18.00 horas en la acera junto al estadio, con un espacio de restauración específico, con barras de bebida y puestos de comida, además de animación y photocalls. El objetivo es facilitar la llegada escalonada de los espectadores a lo largo de la tarde para evitar grandes aglomeraciones o colas.

Dado el gran número de asistentes que se esperan, la organización recomienda acudir con la suficiente antelación al inicio de los espectáculos, debido a las medidas de seguridad que se adoptarán y para evitar así retrasos en los accesos.

Además, desde la promotora del evento se ha puesto en marcha un servicio de transporte público específico para los asistentes, y que ya tiene prácticamente todas sus plazas agotadas, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que puedan acudir a Torrelavega con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento.

ÚLTIMAS ENTRADAS A LA VENTA

Hay distintos tipos de entradas para cada jornada: entrada de césped, tribuna y grada 1, tribuna y grada 2, tribuna y grada 3, Premium, VIP y Golden, en función de la localización dentro de El Malecón y de sus características.

Además, todavía están disponibles los últimos abonos, que permiten disfrutar de todos los conciertos por 80 euros.

Las entradas y abonos para el festival están a la venta en la web oficial del evento -www.musicaengrande.es- y en la plataforma de El Corte Inglés, tanto en sus propios establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222.

También se pueden comprar en la taquilla del estadio, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 23.00 horas.

Además, se pueden adquirir las entradas de forma física en las librerías Estvdio, en Manuel Muñoz (Torrelavega), en Siboney y Discos Cucos (Santander), en París Texas (Reinosa), en La Dársena (Suances), en Riviera (Laredo), en Astuy (Isla) y en Arson Sony (Castro Urdiales).

En este décimo aniversario, el festival organizado por Mouro Producciones cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega, el Gobierno de Cantabria o Fuerteventura como Isla Invitada, además del patrocinio de empresas como Parte Automóviles, Schweppes, Ballantine's, La Toba, GAM, ALSA y Carlsberg, así como la colaboración de Cadena Dial.