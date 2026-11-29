El cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Cantabria, Pablo Gómez, votando. - PODEMOS

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Cantabria, Pablo Gómez, ha animado a los ciudadanos a participar en la jornada electoral y acudir a votar para "llenar las urnas de derechos".

En un audio remitido por la formación, Gómez, que ha ejercido su derecho al voto a las 10.00 horas en el colegio electoral de San Vicente de Toranzo, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana.

"Hoy es el único día en el que nuestra opinión vale lo mismo que la de Florentino Pérez y Ana Patricia (Botín)", ha afirmado, en referencia a la igualdad del valor de cada voto con independencia de la posición económica o social de quien lo emite.

"Vamos a participar, a llenar las urnas de derechos", ha concluido el candidato de Podemos, que ha insistido en la importancia de que la ciudadanía se acerque a los colegios electorales.