'La Palabra Habitada' regresa con una nueva edición dedicada a ocho autores de la literatura española

Presentación de 'La Palabra Habitada' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha presentado este martes una nueva edición del ciclo 'La Palabra Habitada. El autor y sus voces', una propuesta consolidada en la programación cultural de la ciudad que volverá a reunir conferencias y lecturas dramatizadas en torno a ocho grandes figuras de la literatura española.

El ciclo, coordinado por La Machina Teatro y con la colaboración de la Fundación Gerardo Diego, se desarrollará entre el 18 de marzo y el 16 de diciembre en el Centro Cultural Doctor Madrazo, con sesiones mensuales a las 19.30 horas y aforo limitado a 70 personas.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha estado acompañada por Francisco Valcarce, coordinador artístico; y Patricia Cercas, de La Machina Teatro.

La concejala ha destacado la excelente acogida que ha tenido esta iniciativa en ediciones anteriores y ha explicado que, como en años anteriores, cada sesión combinará una ponencia a cargo de especialistas con la lectura dramatizada de textos seleccionados, interpretados por actores profesionales, para ofrecer una experiencia cultural única que permita redescubrir la palabra literaria desde nuevas perspectivas.

El ciclo se desarrollará a través de ocho sesiones que tendrán lugar entre marzo y diciembre. La programación comenzará mañana, día 18, con una sesión dedicada a Jesús Cancio, que contará con la intervención de Miguel Ibáñez. Continuará el miércoles 15 de abril con Ángel de los Ríos, con una ponencia a cargo de Raquel Gutiérrez Sebastián, y el 13 de mayo con Ernesto García Ladevese, cuya conferencia será impartida por Borja Rodríguez Gutiérrez.

El mes de junio acogerá, el día 17, la sesión dedicada a José de la Colina, con la participación de Leticia Bustamante. Tras la pausa estival, el ciclo se retomará el 16 de septiembre con Baldomero Fernández Moreno, presentado por Andrea Puente, y continuará el 14 de octubre con Rafael Gutiérrez Colomer, con Juan Antonio González Fuentes como conferenciante.

La programación proseguirá el 18 de noviembre con una sesión dedicada a Fray Antonio de Guevara, a cargo de Juan José Prior, y concluirá el 16 de diciembre con Carlos Salomón, con la intervención de Alberto Santamaría.

Méndez ha señalado que la selección de autores responde a la voluntad de ofrecer una visión diversa de la literatura, combinando nombres reconocidos con otros menos conocidos, pero de gran interés, y vinculados en muchos casos al ámbito hispánico y cultural más amplio.

'La Palabra Habitada' es un proyecto de La Machina Teatro que, edición tras edición, se consolida como una de las propuestas más singulares de la programación cultural santanderina, al integrar investigación, divulgación y creación escénica en un mismo formato.