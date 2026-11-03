El Palacio de Deportes acoge el próximo 14 de noviembre un evento de artes marciales mixtas

Presentación del evento de artes marciales mixtas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Santander acogerá el próximo 14 de noviembre un evento de artes marciales mixtas de la promotora AFL MMA en colaboración con el Ayuntamiento de Santander y de Santa Cruz de Bezana.

Así lo ha dado a conocer la concejala del área, Beatriz Pellón, que acompañada por Daniel Mínguez, promotor del evento, y de participantes en los combates, ha informado de que la velada estará estructurada en torno a una combinación de 14 combates: seis de categoría profesional y ocho de categoría amateur.

La presencia de ambas categorías permite mostrar tanto el "alto nivel competitivo" de la promotora como el trabajo de formación y desarrollo de nuevos deportistas.

El combate estelar enfrentará a Jonathan García 'La Bestia' y Daniel Requeijo 'El Gallego' por el cinturón profesional del peso pluma (Featherweight). García llega tras vencer por TKO en Hexagone MMA, mientras que Requeijo regresa de su retirada con la ambición de despedirse de la competición como campeón.

Con 21 victorias profesionales, 19 por finalización, el veterano gallego pondrá a prueba a una nueva generación frente a un rival que buscará imponer su presión y su grappling.

Otro de los grandes atractivos será el debut en MMA de Abraham Roqueñi 'El Demonio', campeón mundial de kickboxing y Muay Thai y ganador del K-1 MAX España 2004.

El cántabro cumplirá su deseo de competir en artes marciales mixtas frente a David Herrera 'El Carnicero', que suma cuatro victorias profesionales, todas por KO. Un duelo entre la experiencia del golpeo de élite y la contundencia de un finalizador.

La cartelera profesional incluye también una revancha con historia: Mohamed Touré 'Prince' y Mihai Dogaru 'El Halcón' vuelven a encontrarse casi cuatro años después de su combate amateur, en el que Dogaru venció por guillotina en el primer asalto. Esta vez, ambos se medirán como profesionales.

Además, Héctor Huamani 'Guerrero' se enfrentará a José Luis Bravo 'Cole' en peso pluma y Miguel Ángel Díaz 'Androide' y Javier Otaduy 'Ota' debutarán como profesionales en la categoría lightweight.

En el apartado amateur, tres cinturones estarán en juego. El salto al profesionalismo de Ayman Zekhnini 'El Incansable', doble campeón amateur de AFL en peso pluma y peso gallo, deja vacantes ambos títulos.

En featherweight, el campeón interino Gonzalo González 'Karate Kid' buscará el cinturón absoluto ante Rafo Manukyan, ganador por TKO en apenas 14 segundos en su último combate.

En bantamweight, el invicto Orisha Colorado (4-0) se enfrentará al campeón interino Oussama Aouli 'Alioli' (9-4), que aspira a convertir su condición de campeón interino en el título absoluto.

El tercer cinturón será el amateur lightweight (70 kg), con Samuel Tabi 'Humble Terro' frente a Valentín Nifanti 'Flo The Dog', invicto con un récord de 10-0 y todas sus victorias antes del límite.

Santander reservará también un espacio destacado para el talento emergente de la zona norte, con representantes de gimnasios como CD Tibet, GAMAN, Praxis, Kuraia y Solum.

Entre los combates destacados figuran Pablo Crueghe, del equipo Cyfit, frente a Marcos Fernández, uno de los nombres en ascenso de Praxis, y el enfrentamiento en peso wélter entre Aziz Diaw y Adrian Rikam. También estarán presentes prospectos como Alexandre Moreno, Adrian Baranda y Dylan Blanco.

Con un título profesional como combate estelar, el debut de una leyenda de los deportes de contacto, una revancha con cuentas pendientes y tres cinturones amateur en juego, Santander apuesta por combinar experiencia, espectáculo y relevo generacional, impulsando a nuevos talentos en el panorama nacional de las MMA.